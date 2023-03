Kiirtotta családját az amerikai sztárügyvéd, aki a börtönből csak annyit kérdezett: a Netflixen fent vagyok már?

Johnny Depp és Amber Heard pere a múlté, az utóbbi hetekben egy sokkal bizarrabb gyilkossági ügy tartotta lázban az amerikaiakat. Alex Murdaugh sztárügyvédet végül elítélték felesége és fia meggyilkolásáért, de más rejtélyes halálesetek miatt is nyomoznak utána. A Netflix remek érzékkel épp a tárgyalás idejére időzítette erről készített dokumentumsorozatát, amelyben főleg helyiek és ismerősök mesélnek olyan dolgokat, amelyekről Murdaugh-ék fénykorában csak suttogni lehetett.

Bár idehaza nem övezte olyan eszelős érdeklődés, mint mondjuk Amber Heard és Johnny Depp perét, az Egyesült Államokban Alex Murdaugh ügye az elmúlt hetekben levakarhatatlan volt a címlapokról. A prominens dél-karolinai jogászdinasztia sarja és a családhoz köthető rejtélyes halálesetek lázban tartották Amerikát, főleg azt követően, hogy az egészen bizarr és elképesztő fordulatokat is magában foglaló ügy tárgyalássorozata januárban indult el.

A felfokozott érdeklődéshez az is hozzátett, hogy több kábelcsatorna élőben közvetítette a helyi médiában csak szerényen az évszázad perének nevezett tárgyalássorozatot, emellett a streaming-cégek is felsorakoztak, hogy kihasítsák a magukét a témából. Először az HBO Max készített háromrészes dokumentumsorozatot Low Country: A Murdaugh dinasztia címmel, amelyet tavaly novemberben mutattak be. És ugyan ezzel papíron megelőzte riválisát, a Netflix sokkal jobban időzített: a saját, ugyancsak háromrészes dokumentumsorozatát február végére időzítette, épp a tárgyalássorozat idejére, amikor mindenki erről beszélt.

Ezzel egy kicsivel kevesebb mint háromórás fogódzót nyújtott azoknak, akik elmélyülnének a témában. A Jenner Furst és Julia Willoughby Nason által készített sorozat elsősorban a helyi közösség tagjait szólaltatja meg, hozzájuk képest elenyésző arányban szakértőket is kérdez. A hangsúly azonban inkább azokon a Lowcountry-beli helyieken van, akik évtizedeken át csak pusmoghattak a helyi maffiának is csúfolt nagyhatalmú Murdaugh-családról, most viszont a Netflix kamerái előtt mesélhetnek a különféle pletykákról – mert sajnos a dokumentumfilm elsősorban pletykákban tobzódik.

Hat év alatt öt holttest köthető a családhoz

– hangzik el a felvezetőben. Murdaugh-ék akkor kerültek igazán a világsajtó címlapjaira, amikor valaki hidegvérrel agyonlőtte Alex feleségét és fiát, Maggie és Paul Murdaugh-ot, a bizonyítékok viszont gyanúsan arra mutattak, hogy maga a férj irtotta ki családjának egy részét.

Nem sokkal később Alex ismét egy furcsa vészhívást adott le, amelyben azt állította, hogy fejbe lőtték. Az egyre zavarosabb ügy akkorává duzzadt, hogy ezt már a dél karolinai 14. kerület egyik legbefolyásosabb családja – akik nem mellesleg az igazságszolgáltatás területén kiskirályként éltek – sem tudta eltusolni az ügyet. Nem úgy, mint egy sor másikat: még három olyan rejtélyes haláleset történt a környéken, amelyek ügyében sosem vontak felelősségre senkit. A csontvázak csak úgy dőltek a szekrényből, hamarosan kiderült, hogy a férfi a gyilkosságok vádja mellett milliókat sikkasztott, és innen már egy érinthetetlennek hitt Murdaugh számára sem volt visszaút.

A magyarul a meglehetősen semmitmondó Kettős gyilkosság Dél-Karolinában címet kapó dokumentumsorozat az öt haláleset közül nagyon hangsúlyosan az egyikre, Mallory Beach esetére koncentrál. A 19 éves lány Alex Murdaugh fia, Paul baráti társaságába tartozott, ő is ott volt azon a motorcsónakon, amelyet a részegen vezető srác nekivezetett egy átmulatott éjszaka után egy hídnak a Parris-szigetnél.

A hajón tartózkodó öt fiatalnak sikerült kiúsznia, Beach viszont fejsérülése miatt elmerült. Holttestére egy héttel később találtak rá a mocsárban. Szinte az egész dokumentumsorozat gerincét ez az öt fiatal adja, akik kamera előtt vallanak nemcsak erről az esetről, de Murdaugh-ékról és az ügyek közti összefüggésekről is. Az első epizód talán egy kicsit túlságosan is rájuk koncentrál: hosszasan mesélik, ki kinek volt a barátnője, hogyan állt össze a baráti társaságuk, szinte percről percre elemzik a tragikus hajóutat. Közülük is mintegy főszereplőként kiemelkedik Paul egykori barátnője, Morgan Doughty, aki talán az egyetlen a megszólalók közül, aki tényleg ismerte a családot. A dokumentumsorozat ugyanis kicsit hiteltelen ebből a szempontból: elsősorban helyi pletykákat hallunk a helyiek szájából, rengeteg egyáltalán nem bizonyított tényt, vádat, amelyből leginkább csak azt lehet leszűrni, hogy a család valóban nyakig sáros, csak épp a konkrétumok nem világosak.

A hajóbaleset értelemszerűen azért áll a középpontban, mert arról tudnak első kézből mesélni a szereplők. Ennél az esetnél derül ki a leginkább, hogy Murdaugh-ék mennyire átszőtték az igazságszolgáltatást: a nyomozás során a családra nézve kompromittáló adatok tűntek el, míg a fiatalok hozzátartozói nem mehettek a tetthely közelébe, addig Murdaugh-ék emberei ki-be járkáltak, ráadásul megpróbálták meggyőzni az egyik fiút, hogy vállalja magára a hajó vezetését. Paul ellen végül eljárás indult, de végig ártatlannak vallotta magát. A bennfentesek szerint ekkor kezdett forrósodni a talaj a család lába alatt, kiderült ugyanis, hogy nem ez az első haláleset, ami hozzájuk köthető.

2015-ben egy Stephen Smith nevű fiút gázoltak halálra a közelben, 2018-ban pedig Murdaugh-ék házvezetőnője, Gloria Satterfield botlott meg állítólag a kutyák miatt a család házában, majd három héttel később meghalt. Mindkét ügy gyanús volt, egyikben sem indult akkor eljárás, a helyiek mégis mindkét esetet a család számlájára írták. Újabb pletykákat kínál a sorozat arról, hogyan lehetett Smith az idősebb Murdaugh-fiú, Buster szeretője, amiért halálra verték, miként tett rejtélyes látogatást Alex a kórházban fekvő házvezetőnőnél közvetlenül a halála előtt, Satterfield hogyan találta meg balesete előtt a családfő eldugott nyugtatóadagját.

Ha valamit ennyiszer hallasz, az vagy nagyon jó pletyka, vagy van benne igazság

– véli a sorozatban megszólaltatott egyik újságíró, aki azért érkezett a helyszínre, hogy kiderítsen valamit Murdaugh-ék ügyes-bajos dolgairól. De nagyjából az egész dokumentumsorozatot és ügyet is jól összefoglalja ez a mondat, olyannyira szóbeszédre épülnek a történetek. Szerencsére azért kapunk konkrétumokat is: kiderült, hogy Satterfield halála kapcsán Murdaugh biztosítási csalást követett el, a nő halála miatt felmarkolt milliókat elhalászta a hozzátartozók elől. Az aktát ennek hatására újranyitották, és négy évvel a halála után 2022 nyarán elrendelték a házvezetőnő exhumálását, miután kiderült, hogy meglehetősen furcsa módon, boncolás nélkül temették el. Ennek még nincs eredménye.

A három rejtélyes halálesetet követően jött azonban egy ennél is bizarrabb fordulat: Murdaugh 2021 júniusában vészhívást adott le, amelyben azt állította, valaki megölte feleségét és kisebbik fiát, Pault, amíg ő a szüleinél volt. A nyomozás során azonban kiderült, hogy több sebből vérzik a sztori, Murdaugh-hoz a kettős gyilkosság vádja is egyre közelebb került. Emellett a már említett halálesetekkel kapcsolatban újranyitott nyomozások, és az egyre biztosabbá váló sikkasztási ügyek miatt a férfit az ügyvédi irodájából is kitették. Mindezt tetézte, hogy három hónappal a gyilkosságok után Murdaugh újabb vészhívást adott le, ezúttal azt állította, őt lőtték fejbe. Az ügy ezen a téren is zavaros: a hivatalos álláspont szerint a férfi maga kérte meg dílerét, hogy lője le, hogy a biztosításából származó tízmillió dollárt megkaphassa a fia. A letartóztatott díler azonban azt állította, hogy mindez hazugság, egy nagy átverés része az ő bebörtönzése.

A dokumentumsorozat a szövevényes esetek sokaságát fogja össze, amelyek közvetlenül vagy közvetve, de odáig vezettek, hogy 2022 júliusában őrizetbe vették Murdaugh-ot a felesége és a fia megölése miatt. A Netflix még az idén januárban induló tárgyalássorozat előtt forgatott, így csupán néhány felirat árulkodik arról, hogy a férfi bíróság elé áll, és ebből a helyzetből már nem tudta kitrükközni magát. A dokumentumsorozat bemutatása után nem sokkal meg is született az ítélet:

az esküdtszék gyors és egyhangú döntése értelmében bűnösnek mondták ki Murdaugh-ot a felesége és fia megölésében, a bíró kétszeres életfogytiglanra ítélte.

Murdaugh rendhagyó módon még a tanúk padjára is beült, hogy bizonyítsa ártatlanságát. A tárgyaláson bevallotta, hogy hazudott a tartózkodási helyéről, és korábbi vallomásával ellentétben a kivégzések alatt nem a szüleinél volt, hanem a gyilkosság helyszínén tartózkodott. Ezt egyébként már a dokumentumsorozatban ismertetett bizonyítékok is sziklaszilárdan alátámasztották, a férfi ruházatán olyan vegyi anyag volt, amely a fegyver eldördülése során került rá, ráadásul fia halála előtt rögzített egy videót, amelyen apja hangja volt hallható.

A Netflix tehát remekül időzítette saját háttérműsorát az élőben zajló bírósági dráma mellé, gond nélkül toplistás is lett a Kettős gyilkosság Dél-Karolinában. Most, hogy a szélhámosok, gyilkosok és a bírósági perek egyre nagyobb érdeklődésre tesznek szert, szinte magától értetődő, hogy a dokumentumfilmesek azonnal ráfeküdjenek az ilyen témákra. Azt, hogy mennyire törvényszerű a Netflix megjelenése az ilyen témák körül, mi sem mutatja jobban, mint a dokumentumsorozat önironikus befejezése. Murdaugh felhívja Bustert a börtönből, és csak ennyit kérdez:

Felkerült már erről valami a Netflixre?

Kettős gyilkosság Dél-Karolinában (Murdaugh Murders: A Southern Scandal), 2023, a három epizód elérhető a Netflixen.