A Magyar Cukrász Ipartestület szakmai elnöke elmondta, hogyan vehetjük észre, ha olcsó albán fagyival próbálnak átverni

Interjút adott a Pénzcentrumnak Erdélyi Balázs, a Magyar Cukrász Ipartestület szakmai elnöke, aki egyebek között a magyar fagylalthelyzetről is beszélgetett a lap riporterével.

Erdélyi idén is ott volt a Balaton Fagyija nevű veresny szakmai zsűrijében, ahol ezúttal egy kecskesajtos verzió érdemelte ki az első helyet. A cukrászmester maga nem rajong a kecskesajtért, de nála is az élmezényben végzett a fagyi, és általánosságban is úgy gondolja, nagyon erős volt idén a mezőny. Szerinte a cukrászok nagyon sokat fejlődtek, „ösze sem lehet hasonlítani a mostani fagyikat az öt-hat évvel ezelőttiekkel”.

A versenyfagylaltok mellett szó esett a mezei fagyizós termékekről is, ahol a hazai készítőknek egyre nagyobb konkurenciát jelent az olcsó albán fagyi.

„Nagyon nagy a szórás az árak és egyébként a minőség tekintetében is. Vannak olyan cukrászdák és fagylaltozók, akik inkább olcsóbban adják a fagylaltot, akár tavalyi áron is, csak jobban fogyjon és hogy inkább őket válassza a vendég. Az árak valahol 550 forinttól indulnak és 850 forintos gombócárral is találkoztam. Ha 500 forint alatt kínálják, akkor már lehet gyanakodni, de sajnos már olyan közel van az »albán« ár is a minőségi fagylalt árakhoz, hogy ezek alapján nem lehet kiszűrni. ” – mondta Erdélyi, aki beszélt arról is, hogyan lehet mégis előre kiszűrni a silány minőséget.

A nagyon élénk, rikító színek, a sokszor díszítés nélkül feltornyozott fagylalthalmok és a hatalmas adagok, mind legyenek elrettentő jelek. Ezekben a fagylaltokban a legtöbb esetben alig vannak beltartalmi értékek, viszont adalékanyagookból és festékekből van bőven.

A cukrászmester szerint, mint ahogy arra feljebb is utalt, nincs már akkora különbség egy magyar fagyi és egy „albán fagylaltnak látszó tárgy” között, hogy a fogyasztóknak megérje inkább az olcsóbbat választani, mert ízben, élményben össze sem lehet hasonlítani a kettőt.

Az interjúban a fagylaltok mellett a cukrászszakma kihívásairól, a házisütemények alkonyáról, és az egy szelet tortáért elkérhető lélektani árról is beszélt Erdélyi Balázs a Pénzcentrumnak.