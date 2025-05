Úgy fest, Molnár Áronnak és G.w.M-nek van egy közös szenvedélye

Csütörtök délelőtt derült ki, hogy ByeAlex után Molnár Áron is csatlakozik a Csillag Születik új évadnak zsűricsapatához. A színész új posztjáról a közösségi oldalain is beszámolt, bejegyzései alatt sorra kapja a gratulációkat, Instagramos kommentszekciójában többek mellett G.w.M is feltűnt.

Gratulaaaa tesóm🙌❤️

– írta a rapper Molnárnak, aki hozzászólására azt felelte: „nagyon köszi, Spanom. Sparring a héten?🔥”

A rövid üzenetváltást elnézve úgy fest, a színésznek és a rappernek lehet egy közös szenvedélye, mégpedig a boksz. Mint ismeretes, Molnár Áron életének évek óta részét képzi a sportág: 2023-ban ő lett a Sztárbox férfi középsúly-mezőnyének győztese, majd a tavalyi évadban Szegedi Fecsót is legyőzte a ringben, aki korábban a férfi nehézsúly-kategória indulója volt. A Sztárbox 2024-es évadának egyik adásában egyébként G.w.M az RTL riporterének érdeklődésére azt mondta, ő is ringbe szállna a bokszversenyen. Úgy nyilatkozott: „ha a csillagok is úgy állnak, akkor részt fog venni benne”.