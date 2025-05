Palácsik-Ráthonyi Tímea elárulta születendő kislánya nevét

Palácsik-Ráthonyi Tímea februárban adta hírül, hogy megszületett férjével közös első gyerekük, akit béranya hozott világra, miközben az ő szíve alatt is új élet fejlődik. Később kiderült, hogy Bennek kishúga lesz, a két gyerek között fél év lesz a korkülönbség.

A kismama most a hot! magazinnak adott interjút, melyben elárulta, hogy érzi magát a várandóssága vége felé járva.

Egész jól vagyok, de mivel rengeteget emelgetem a kisfiamat, be van gyulladva mindkét csuklóm, fáj a nyakam, vizesedek. És sajnos elég sok a stressz is. Igazából nincs időm magamra. Elkezdtem jógázni, hogy legalább abban az egy órában ki tudjak kapcsolni

– idézte a Bors az édesanyát, aki már a szülésre is készül.

Ugyanannál az amerikai orvosnál szülök, aki végigment velem a veszteségeken, a vetéléseken. Nem felejtem el azt a pillanatot, amikor boldogan hívott a genetikai teszt után, hogy minden rendben a babával, de emellett az embriót is bevizsgálták.

A beszélgetés során Palácsik-Ráthonyi azt is elárulta, hogy a béranyával, aki életet adott a kisfiának, azóta is szoros kapcsolatban vannak: rendszeresen írnak egymásnak, és Benről is szokott videókat küldeni neki.

A kismama úgy fogalmaz, csodás kegyelme a sorsnak, hogy egy kisfiú és egy kislány édesanyja is lehet.

Inkább fiús anyukaként gondoltam magamra, de a kislányom is biztos olyan vagány lesz, mint a bátyja. Én nem tudok szigorú lenni, de mindkettőjüket szeretnénk megtanítani mások tiszteletére, a rászorulók segítésére és arra, hogy osszák meg a játékaikat más gyerekekkel. Szeretnénk, ha több nyelven beszélnének, így jelenleg spanyol ajkú dadák segítenek, de van több olyan nap, amikor nincs segítség.

A terhessége vége felé járva Palácsik-Ráthonyi azt mondja, nagyon izgul, hogy minden rendben legyen. Bevallása szerint próbálna kikapcsolni és nyugalomban lenni, de nagyon nehezen megy neki.

Azt hiszem, ez az izgalom természetes, de nem könnyű megélni. A kislányunk nevét is kiválasztottuk már, Hailey lesz a neve

– osztotta meg a lappal.

Az interjú alkalmával Palácsik-Ráthonyi arra is kitért, hogy sokat tanult az anyaságról húga, Visváder-Palácsik Lilla mellett, ezen tapasztalásait pedig most jól tudja hasznosítani. Ami pedig a férjét illeti, azt mondja, Zoltán igyekszik a lehető legjobb apukaként jelen lenni a családban.

Ölbe veszi és járkál, játszik Bennel, elvisz minket a dokihoz, igazán szorgalmasan tüsténkedik. Ben egyébként békés baba, de nagyon akaratos. Ha valami kell neki, akkor azonnal kell cselekedni. Igaz ez arra például, amikor éhes. Minden elalvás előtt van egy kicsi küzdelem, de alapvetően nagyon mosolygós és okos baba

– tette hozzá.

Palácsik-Ráthonyi Tímeáról legutóbb akkor írtunk, amikor elárulta, hogy orvosai nem engedélyezték neki a természetes szülést.