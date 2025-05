Borbély Alexandra azt állítja, valaki szólt nekik, hogy lehallgatják az ő és Nagy Ervin telefonját

Borbély Alexandra volt Rónai Egon beszélgető partnere a SpiritFM-en, ahol egyebek közt arról beszéltek, milyen hatást gyakorol a mindennapi életükre az, hogy a színésznő férje, Nagy Ervin közéleti szerepet vállalt Magyar Péter oldalán.

A színésznő azt mondta, érezhető a hatás, amit egyelőre mindketten csak szoknak, tanulnak. A legfontosabb feladatuk most az szerinte, hogy óvják a családjukat, és közben amennyire lehet, próbáljanak éberek lenni. Hogy itt mit ért pontosan, arra úgy válaszolt:

Például lehallgatnak minket, erről tudomást szereztünk.

Azt mondta, amióta értesültek erről, azóta inkább eldugják a telefonjaikat, ha kényes – vélhetően közéleti témájú – dolgokról beszélnek. „Lehet, hogy ez nem nagy dolog, de mikor a filmben látod, azt gondolod, hogy ilyen csak a filmekben van. És amikor hirtelen lesz egy ilyen az életedben, akkor az azért megüti az embert” – tette hozzá.

Rónai visszakérdezésére aztán nyomatékosította, nem képletesen beszél, valaki szólt nekik, hogy tényleg lehallgatják őket.

Borbély Alexandra elmondta még azt is, hogy Magyar Péter felbukkanása előtt „egymilliószor” próbálta visszahúzni a férjét, hogy ne ártsa bele magát ennyire a közéletben, de végül rá kellett jönnie, hogy neki ez az útja. Nagy Ervint rettentően bátor embernek nevezte, saját szerepével kapcsolatban pedig úgy fogalmazott:

Ha pont én, a felesége leszek az, aki ennek, és mindig veszekedés van belőle, akkor az megmérgezi a kapcsolatunkat.

Végül azt is hozzátette, amikor megjelent Magyar Péter, már inkább ő volt az, aki úgy gondolta, mikor, ha nem most kell odaállni emellé az ember mellé, „mert ő képes legyőzni azt, ami most van”.