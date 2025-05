Halálra verhette a kenguru az állatkerti dolgozót, aki viccből bement hozzá verekedni a ketrecbe

Minden bizonnyal kenguru vert halálra egy állatkerti dolgozót egy dél-karolinai, magántulajdonban lévő állatsimogatóban a hétvégén. Az 52 éves férfit szombaton nem sokkal éjfél után találták holtan, összeverve abban a ketrecben, amiben a vállalkozás tulajdonában lévő erszényes még mindig ott volt.

A The Scottish Sun szerint bármi is történt, volt előzménye a dolognak. Az áldozat ugyanis – aki mellesleg az állatsimogató tulajdonosának testvére volt – korábban már többször összeakaszkodott az állattal, igaz, nem komolyan. Az esetről beszámoló lap is a roughhouse kifejezést használja, ami nagyjából azt jelenti, amikor a gyerekek az iskolaudvaron játékból összeverekednek. Itt azonban a jelek szerint elfajult a játék.

A Mr. Jack nevű vörös kenguru egyébként a beszámolók szerint nem agresszív, soha senkire nem támadt rá, a vendégeknek sem volt problémája soha vele. Éppen ezért fel sem merült, hogy a történtek után esetleg elaltassák, ellenben hivatalból kirendeltek a farmra egy szakembert, hogy megnézzék, hogy az állat jól van-e.

Az ügyben eljáró hatóságok hivatalosan annyit közöltek, hogy a kengurunak „közvetlen köze volt a gyilkossághoz”.

Az Egyesült Államokban mindössze három olyan állam van, ahol külön engedély nélkül lehet magáncélra kengurut tartani: Dél-Karolina, Wisconsin és Nyugat-Virginia. Ezek közül messze Dél-Karolinában, a mostani tragédia helyszínén a leglazább a szabályozás.