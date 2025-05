Visváder-Palácsik Lilla elmondta, miért nem látogatták még meg nővérét, Palácsik-Ráthonyi Tímeát azóta, hogy megszületett a kisfia

A Visváder-Palácsik házaspár tagjai voltak Lékai-Kiss Ramóna vendégei a TV2 Titkok legújabb epizódjában. A beszélgetés során az is szóba került, hogy milyen viszonyban van Visváder-Palácsik Lilla 11 évvel idősebb nővérével, Palácsik-Ráthonyi Tímeával – derült ki a Bors szemléjéből.

– mondta a műsorban a fényképész, aki 2020-ban lett anya, ekkor született meg a fia, Noah, akit két évvel később Ábel követett.

Amikor Timi nagynénivé vált, ő ezt rettentően csodásan élte, éli meg. Nagyon-nagyon szereti a gyermekeinket. És ezt majd valamilyen szinten mi is szeretnénk viszonozni, de nagyon nehéz így 10 ezer kilométerről.

Mint ismeretes, Palácsik-Ráthonyi Tímea hosszas küzdelem után lett édesanya. Férjével közös első gyereküket, Bent idén év elején béranya hozta világra, mindeközben pedig az üzletasszony is várandós lett: kislányt hord a szíve alatt, gyerekei között fél év lesz a korkülönbség. Húgának családja azonban egyelőre nem látogatta még meg az Egyesült Államokban élő édesanyát, ennek miértje is szóba került a TV2 stúdiójában.

– mesélte Visváder Tamás, hozzátéve: tartanak attól, hogy ha most mennének, amíg csak egy baba van, féltékenység lenne.

Noah inkább küzdjön meg azzal, hogy a féltékenységét egyszerre két gyerekkel küzdi meg! Ne úgy, hogy most eggyel, aztán majd még eggyel. Szóval várunk! Nagyon érdekes, amikor videóhívásban beszélünk és ott van Ben, Ábel érdeklődve nézi és mondja, hogy majd játszik vele, Noah viszont olyankor elmegy a telefontól. Minden este imádkoznak a gyerekeink, Noah mondja, hogy akkor vigyázzon Timiékre is meg Ben babára is, de egyébként nem érdeklődik, nagyon féltékeny!