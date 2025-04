Kétszer kellett megmenteni a Fudzsiról, mert az első után visszament a telefonjáért

Négy nap alatt kétszer kellett megmenteni egy 27 éves egyetemistát, aki a hivatalos hegymászószezonon kívül akarta megmászni a Fudzsit – írta a BBC.

A Japánban élő kínai diákot múlt hét kedden mentették ki először 3000 méteres magasságból, miután lefelé menet elveszítette a cipője alól a jobb tapadást biztosító hágóvasait.

Szombaton újra meg kellett menteni, mert visszament a fent hagyott holmijaiért, köztük a telefonjáért. Magassági betegség lett rajta úrrá, de már túl van az életveszélyen.

Japán ikonikus hegyének tetejére alapvetően nem olyan nehéz feljutni, de a július és szeptember eleje közötti szezonon kívül nem igazán ajánlatos a zord körülmények miatt, a mentés is nehéz ilyenkor a hirtelen változó viszonyok miatt. A felvezető ösvények is le vannak zárva, ahogy az útvonal mentén található egészségügyi létesítmények is.

A lap arról ír, hogy az X-en többen azt írják, a férfinek ki kéne fizetnie mindkét mentést.

A Fudzsi 3776 méter magas, Japán egyik legnépszerűbb látványossága, a túlturizmus miatt az utóbbi években a hatóságok megemelték a hegy megmászásának díjait. A 2023-as szezonban 220 ezren mászták meg a hegyet.