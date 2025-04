Alföldi Róbert: Be vannak szarva a fiúk

Alföldi Róbert a Szabad Európa vendége volt, ahol a rendező darabjai mellett a közéletről is szó esett, noha a Nemzeti Színház egykori igazgatója már évek óta próbálja visszafogni magát a nyilvános szerepvállalástól. Mint a YouTube-ra feltöltött interjúban mondja, ennek leginkább az az oka, hogy elfáradt és elege lett abból, hogy nincs hatása a szavainak, valamint elkezdte magán ugyanazt érezni, ami ellen addig harcolt.

Annyira bepörögtem én saját magam is, hogy az megszüntet valamiféle normális rálátást a világra. Nem a szenvedélyről beszélek, nem arról beszélek, hogy valami közelebb áll hozzám vagy kevésbé áll hozzám közel, nem a harcosságnak az elvesztéséről beszélek, hanem arról, hogy az indulat vezérel. Ugyanabból a hozzáállásból látod a világot, mint ami ellen beszélsz vagy harcolsz. És amikor azt veszed észre, hogy ugyanúgy fröcsögsz, az nagyon mélyen elgondolkodtató, mert én nem akarok olyan lenni.

A rendező szerint végignézve az elmúlt 100-150 évünket, „úgy tudjuk önmagunkat csak megfogalmazni, hogy muszáj összehasonlítani magunkat valakivel, és azt kezdjük el szajkózni, hogy annál mi jobbak vagyunk”. Szerinte, ha valaki a saját lábán áll, nincs rá szüksége, hogy másokhoz képest fogalmazza meg magát, és attól legyen jobb, mert nem olyan, mint a másik.

„Nem is értem ezt. Annyi dolgom van, nem a munkában, hanem mint egy XXI. században élő ember, olyan nehéz megélni, annyi mindent kell csinálni, hogy a francba van idejük, kedvük, energiájuk az embereknek azzal foglalkozni, hogy milyen a másik? Hogy meri venni a bátorságot, hogy abba beleszóljon, hogy kinek milyen a haja, hogyan eszik, milyen istent imád, hogy mit csinál a hálószobájában, hogyan neveli a gyerekét? Ez az én világomban nincs benne” – mondja Alföldi.

Az április 14-én felvett interjúban arról is beszél, attól retteg, egyszer elveszti a kíváncsiságát, és csak a „saját farka körül pörög” ahelyett, hogy a valóságról beszélne.

Arról lehetne beszélni, hogy az alkotmányt fel lehet-e használni arra, vagy annak változtatásait, hogy a pillanatnak vagy az adott érdekeinknek megfeleljen, és akkor úgy változtatjuk vagy változtatgatjuk, ahogy nekünk jó, vagy úgy gondoljuk, hogy nekünk jó. Hogy mondjam, be vannak szarva a fiúk. És elég szomorú, hogy az ember azt mondja, hogy ennek lehet, hogy kéne örülni, legalábbis én, aki nem egy olyan országban szeretnék élni, mint amit a Fidesz felépített az elmúlt 150 évben. Annyinak tűnik

– felelte Alföldi arra, mit gondol a legújabb alkotmánymódosításról.

A Pride betiltásáról korábban úgy fogalmazta meg a véleményét, hogy a rendezvény helyett inkább a magyar valóságtól kellene megvédeni a gyerekeket, valamint most is jelezte, ez sokkal inkább szól a hatalom megtartásáról, mint a gyermekvédelemről. Hozzátette, bár legutóbb nem volt, idén biztosan elmegy, és szerinte még soha nem voltak annyian a Pride-on, mint idén várható. A rendező szerint olyan helyzet is régen fordult elő, ami a következő választásokon lesz, hogy a kormánypárt mellett egy valódi támogatottsággal bíró alternatívára is szavazhatnak az emberek.

A Székely Csaba által írt, nemrég bemutatott Az igazság gyertyái című előadás aktualitásai mellett az ősszel a Budapest Arénában búcsúzó Őrült Nők Ketrecéről is beszéltek a műsorban, ami Alföldi szerint erős hatással van az emberekre, több olyan történetet is elmesélt, mikor valaki a darabnak köszönhetően értette meg egy barátját vagy békült ki egy rég látott ismerősével.