A digitális detox lassan luxus, de a Balaton partján rátalálhatsz

Míg harminc évvel ezelőtt még magától értetődő volt, hogy a kikapcsolódás a hétköznapi információdömpingből való kicsekkolást is jelenti, és ez valóban megvalósítható is volt azzal, ha elutaztunk, addig a mai ember számára ez már nagyjából lehetetlen feladat. Az okostelefon mindig a kezünkben van, azon keresztül pedig akaratlanul is kapcsolódunk a világhoz még akkor is, ha éppen elvonulnánk az ügyes-bajos hétköznapok előtt. Nem tudunk elérhetetlenné válni, szinte láthatatlan automatizmussá vált az, hogy görgessünk akár a hírek, akár a közösségi média felületein át, ez pedig olyannyira a modern ember részévé vált, hogy egészen nehéz tőle elszakadni.

És bár a technológia ezen vívmányainak ezer előnye van, a kikapcsolódásban nem segít: egyfelől azért sem, mert ezek az ingerek kiragadnak minket abból az adott helyzetből, amelyben éppen vagyunk, másrészt ingert kelt arra, hogy mi is posztoljunk, mutassuk meg hol vagyunk. Ennek leglátványosabb példáját a legnépszerűbb turistalátványosságok körül látjuk: gyakorlatilag a telefon kijelzőjén keresztül szemlélik a világot.

Nem véletlenül egyre népszerűbb az, hogy visszatérjünk ahhoz a felálláshoz, amely mindezek előtt volt, hogy az okoskütyük által gyakorolt nyomás nélkül, a pillanatban létezzünk, és így éljük át azt, ami a szó legalapvetőbb jelentése is: hogy kicsit kikapcsolódjunk ebből a körforgásból. Hogy megnézzünk úgy egy naplementét, hogy nem azon agyalunk közben, milyen filterrel mutatna a legjobban Instagramon, hogy egy tábortűznél élőben osszunk meg élményeket csetablakok nélkül, hogy élvezzünk egy kivételes ételt anélkül, hogy előbb körbefotóznánk, majd kiposztolnánk, hadd lássa mindenki, mit eszünk. Minderre pedig láthatóan komoly igény is van: egy 2023-as felmérés szerint az emberek 76%-a érzi úgy, hogy túl sok időt tölt képernyő előtt, és szívesen részt venne egy digitális detox programban. Igény tehát van rá, mégsem olyan egyszerű kivitelezni.

A kiszakadáshoz a mókuskerékből és a digitális körforgásból az egyik leghatékonyabb módszer az, ha magunkat is kiszakítjuk a mindennapok közegéből, és oda vonulunk, amely mindenkire jótékony hatással van: vissza a természetbe.

A digitális detox természetesen nem jelent egyet a nomád körülményekkel és a technológia kizárásával, nem kell az erdő mélyére vonulni és tüzet csiholni, sőt a kényelemről sem kell lemondani ahhoz, hogy közelebb kerüljünk a természethez és önmagunkhoz: az Aranypart Camping & Apartments tökéletes lehetőséget biztosít ahhoz, hogy kényelmes, modern körülmények között csekkolj kicsit ki az online térből.

Mert a nyaralásokon is van élet a szálloda-wellness-étterem Bermuda-háromszögön túl

Akár sátorral, akár lakókocsival, akár apartmanokban is lehet élvezni a természetközeliséget egy olyan helyen, amelynél keresve sem találhatnánk jobbat Magyarországon: a Balaton partján. Ehhez az Aranypart szálláslehetőségei tökéletesen adottak: kényelmesebb igényekhez igazodva vannak modern, légkondicionált apartmanok saját terasszal és konyhával, a lakókocsisok szintén választhatnak az árammal, illetve árammal, vízzel és szennyvízcsatlakozási lehetőséggel felszerelt parcellák közül. Akik pedig a még hagyományosabb kempingezés hívei, azok felverhetik sátraikat a kemping területén, amelyhez természetesen vizesblokk és teljes felszereltség tartozik konyhával, mosógépekkel, szárítógépekkel.

Tippek az igazi outdoor digitális detoxhoz:

Készítsétek el ti a reggelit!

Kávéház és brunch helyett álljatok neki közösen reggelit készíteni, a közös főzés mindig összehozza az embereket. Nincs is jobb annál, amikor a kotyogósból felszálló illatok csalogatják ki az embereket a sátraikból, lakóautóikból, akik aztán a boltból beszerzett friss kenyérből, zöldségekből és más finomságokból közösen dobják össze a reggelinek valót. Mindezt olyan reggeleken, ahol az éjjeliszekrényen marad a telefon, senki sem a hírek görgetésével kezd, és az sem fontos, hogy tökéletesen mutasson a fotón a vajas kenyér. Helyben mindent meg tudnak venni hozzá, egy jól felszerelt élelmiszer- és vegyesbolt is van a kemping és üdülőfaluban.

Csak induljatok el!

A tudatos nyaralástervezők természetesen előre tudják, sőt, megtervezik, milyen látnivalók akadnak a környéken, ám annak is megvan a maga bája, ha az ember maga fedezi fel a környéket. Nincs is felszabadítóbb annál, hogy csak elindultok, és mentek, amerre a lábatok – vagy a biciklitek visz – abba a boltba, kávézóba, étterembe, múzeumba tértek be, amelyik útba esik és amelyik szimpatikus – nem az internetes értékelések és az online térképek határozzák meg a bóklászást.

Ha nem bírod letenni a telefonod, menj oda, ahová nem viheted!

Például a vízbe. Az Aranypart Camping & Apartments mellett például ott a szabadstrand, ahol egész nap a Balatonban mártózhatnak a vendégek, de a víz egyébként is számos olyan lehetőséget kínál, amelyet otthon egészen biztosan nem tudnánk kiélvezni: wakeboardozhatunk, bérelhetünk SUP-ot, vagy épp strandröplabdázhatunk is.

Biciklizzétek körbe a Balatont!

Ha már elég a vízből, és a szárazföldi élmény lesz vonzóbb, érdemes bringára pattanni és körbetekerni a Balatont. A nagyjából kétszáz kilométeres táv természetesen szakaszosan is teljesíthető, ám az igazán nagy élmény nyilván az egész tó körbebiciklizése, és mindez bőven belefér egy napba. A tó körül jól kiépített bicikliútvonal található több alternatív útvonallal. Az Aranypart Camping & Apartments-ben ráadásul van lehetőség biciklit bérelni, ha nem lenne sajátunk.

Vállaljátok be a 48 órás Netflix Off-kihívást!

Nincs is csábítóbb, hogy a nyaralás nyugodtabb, elvonulósabb pillanataiban csak úgy odaheveredjünk a gép elé, és kedvenc sorozatunkat daráljuk. De mégis: miért csinálnánk azt, amit otthon is megtehetünk úgy, hogy közben néhány méterre tőlünk ott ringatózik a Balaton vize? Küldjük pihenőre a streaminget is, és szakadjunk el ezen a téren is a képernyőktől, megéri.

Rakjatok tábortüzet és játsszatok körülötte!

Nincs is elemibb érzés annál, ha az ember saját maga rakja meg a tüzet, sőt, még esetleg sütöget is a lángoknál. Az így elkészített ételek garantáltan jobban fognak esni azzal a tudattal, hogy még a tüzet is mi magunk raktuk, de már maga a tábortüzes élmény is felér egy közösségi élménnyel – igazival, nem digitálissal. A tűz körül lehet a legjobbakat beszélgetni, de játszani is – mindkettő összekovácsol lájkok nélkül is.

Nem kell görcsösen letiltani magunkat a telefonról, csak szabjunk kereteket!

Az nem segít a kikapcsolódásban, ha görcsösen ragaszkodunk a detoxhoz, nem kikapcsolódás az, ha szigorú szabályok miatt feszengünk. Akár közösen, akár egyénileg szabjunk szabályokat arról, hogyan, milyen helyzetben és mennyit engedünk magunknak, sokkal hatékonyabb lesz így a telefondiéta, mintha teljesen letiltanánk magunkat róla.

Miért éppen az Aranypart Camping & Apartments?

Teljesen felszerelt, fűthető, teraszos apartmanok, komfortos lakókocsi parcellák, sátorhelyek, gasztro élmények, valamint minden nap izgalmas programok várnak! Élménymedence, masszázs, játszótér, sportolási lehetőségek: mini golf, röplabdapálya, csocsó, óriás sakk, ping pong.

