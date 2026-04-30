Diego Simeone összebalhézott az Arsenal hátvédjével

Az Arsenal 1-0-ra vezetett Madridban, amikor Danny Makkelie játékvezető szünetre küldte a csapatokat. A focisták le is ballagtak a pályára, de a folyosó előtt leterítettek egy nagy Atlético Madrid-címert ábrázoló szőnyeget. A londoniak szinte minden játékosa tiszteletteljesen kikerülte, ám Ben White egyenesen átgázolt a címeren. Néhány Atleti-játékos kérdőre vonta a védőt, de odaugrott Diego Simeone, elhessegette a labdarúgóit, hogy aztán ő maga veszekedjen White-tal.

BEN WHITE STEPS ON ATLETI CREST AND SIMEONE REACTS 🚨🚨 On his way to the tunnel, the Arsenal defender accidentally stepped on the club’s badge, and Simeone immediately called him out 🗣️ Was it disrespectful or just a mistake? 🤔#BenWhite #AtleticoMadrid #Arsenal #UCL pic.twitter.com/9lzBQpGIkZ — MARCA in English 🇺🇸 (@MARCAinENGLISH) April 29, 2026

Az esetnek nem lett következménye, az Atleti pedig a második félidőben kiegyenlített, így 1-1-ről várhatja a visszavágót.