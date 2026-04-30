sportfocilabdarúgásbajnokok ligája
Foci

Diego Simeone összebalhézott az Arsenal hátvédjével

Diego Simeone az Arsenal elleni mérkőzésen.
Adam Davy/PA Images via Getty Images
24.hu
2026. 04. 30. 11:39
Diego Simeone a játékoskijáróban perlekedett az Arsenal hátvédjével, Ben White-tal.

Az Arsenal 1-0-ra vezetett Madridban, amikor Danny Makkelie játékvezető szünetre küldte a csapatokat. A focisták le is ballagtak a pályára, de a folyosó előtt leterítettek egy nagy Atlético Madrid-címert ábrázoló szőnyeget. A londoniak szinte minden játékosa tiszteletteljesen kikerülte, ám Ben White egyenesen átgázolt a címeren. Néhány Atleti-játékos kérdőre vonta a védőt, de odaugrott Diego Simeone, elhessegette a labdarúgóit, hogy aztán ő maga veszekedjen White-tal.

Az esetnek nem lett következménye, az Atleti pedig a második félidőben kiegyenlített, így 1-1-ről várhatja a visszavágót.

Ajánlott videó

Komplexitás három dimenzióban – Rayan Cherki játéka sokkal fontosabb, mint Guardiola hinné

Friss

Népszerű

Összes
Az ukrán határ mellett eredtünk a legnagyobb Fidesz-győzelem nyomába
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik