sportkézilabdakézilabda bajnokok ligájakézilabda bl
Sport

Az év gólját dobhatta a szegediek átlövője a Bajnokok Ligájában, miután kétszer is megpördült

Hegedüs Róbert / MTI
24.hu
2026. 04. 30. 12:36
Hegedüs Róbert / MTI
Borut Mackovsek kettőt pördülve dobott szenzációs gólt a Magdeburg elleni Bajnokok Ligája-negyeddöntőben.

A Szeged 35-28-ra kikapott a címvédő német SC Magdeburgtól a férfi kézilabda Bajnokok Ligája negyeddöntőjének szerdai, első mérkőzésén. Ugyan az eredmény nem túl rózsás, így is voltak üde színfoltjai a magyar csapat játékának. Ezek közül is kiemelkedett Borut Mackovsek találata, aki kétszer is megpördült, végül mégis bravúrosan, a kapunak háttal dobott gólt.

A visszavágót május 7-én rendezik, nehéz elképzelni, hogy a Szeged visszajöhet a párharcba, de hasonló zseniális pillanatokat még Németországban is megvillanthat.

Nem rég hosszabbított a csapattal

Érdekesség, hogy Mackovsek néhány héttel a meccs előtt írta alá új szerződését a Pick-Szegeddel.

„Fontos láncszeme csapatunknak, immár hat éve erősít bennünket. Borut a védekezés egyik alappillére, támadásban pedig folyamatosan hozzátesz a játékunkhoz”  – mondta a magállapodás után Kiss Bence, a Szeged cégvezetője.

A 203 centiméter magas átlövő 2020-ban került Szegedre, az együttessel eddig két bajnoki címet (2021, 2022) és egy Magyar Kupát (2025) nyert. A szlovén válogatottban 162 mérkőzésen 419 gólt szerzett, legnagyobb sikere a 2017-es világbajnoki bronzérem.

Eredmény, negyeddöntő, első mérkőzés:

OTP Bank-Pick Szeged – SC Magdeburg (német) 28-35 (14-15)
lövések/gólok: 48/28, illetve 48/35
gólok hétméteresből: 9/4, illetve 5/4
kiállítások: 6, illetve 8 perc

Csütörtökön játsszák:
One Veszprém HC – Füchse Berlin (német) 18.45

Ajánlott videó

Friss

Népszerű

Összes
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik