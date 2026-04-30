Nem engedné a DK-ból kilépett óbudai polgármester, hogy pártok induljanak az önkormányzati választásokon

Kiss László, Óbuda–Békásmegyer polgármestere bejelentette, hogy „mozgalmat indít a kerületért”, amelynek célja a helyi közösségek összefogása, az értékek megőrzése és a fejlesztések közös irányítása.

Az erről szóló közleményében élesen elhatárolódott a pártpolitikától, szerinte „a pártok kora lejárt”, az önkormányzatban pedig pártállástól független, a kerületük iránt elkötelezett embereknek van helyük.

A DK-ból nemrég kilépett és a Tiszára leszavazó polgármester a megosztottság felszámolását, a sokszínűség elfogadását és a civilek megerősítését hangsúlyozza.

Kezdeményezi, hogy a pártok vonuljanak ki az önkormányzati politikából, és hosszabb távon azt is, hogy politikai pártok ne indulhassanak önkormányzati választásokon, helyüket civil szervezetek vegyék át.

A mozgalom konkrét céljai között szerepel a magasházak megakadályozása, a 45 méternél magasabb beépítések elutasítása, a Római-part, a csónakházak, a Hajógyári-sziget és más zöldterületek védelme, valamint minden kiemelt kormányzati beruházás elutasítása. Kiss László hangsúlyozza:

minden talpalatnyi helyért harcolni fogunk, amelyet oligarchák ki akarnak sajátítani.

A közlemény emellett szociális és városüzemeltetési javaslatokat is tartalmaz: panel- és bérlakásprogramot sürget, a rászorulók közvetlen támogatásának növelését, a civil pályázati alap évenkénti bővítését, a trafikok italmérésként való működésének megszüntetését, valamint környezettudatos, zöld városfejlesztést.

Kiss László gyanúsított egy korrupciós ügyben, de jelenleg szabadlábon védekezhet, miután kilenc hónapot töltött börtönben. A gyanúsítás ellenére nem mondott le, a börtönből végezte munkáját.