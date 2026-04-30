Szórakozás

Hajdú Péter arról kérdezte A Nagy Ő győztesét, miért van egyedül

Stohl András és Kiss Kriszta A Nagy Ő forgatásán.
Grósz Petra
2026. 04. 30. 11:40
Péntek este A Nagy Ő legutóbbi évadának győztese, Kiss Kriszta lesz Hajdú Péter vendége a Beköltözve új részében. A műsor előzetese szerint a beszélgetés alkalmával arról is szó volt, hogy Kissnek a 20-as évei elején volt egy kapcsolata, párjának édesanyját azonban 16 késszúrással meggyilkolták, az ügyben pedig ő volt a koronatanú.

Bár a beharangozóból nem derült ki egyértelműen, pontosan milyen körítéssel, az üzletfejlesztési menedzser

azt a kérdést is megkapta Hajdútól, miért van egyedül.

Az én párom teljesen kikészült… úgyhogy a kérdésedre visszatérve, amikor legutóbb találkoztunk, hogy miért is vagyok egyedül… egy ilyen nő, mint én, hogy nem is érted, miért van egyedül. Azért, mert olyan dolgok történtek velem, amikor a sebeket évekig gyógyítottam, és utána megint nyitottam, és nem jó helyen, nem jó helyen…

– mondta Kiss Kriszta, aki válasza fényében meglehet, hogy már nem alkot egy párt Stohl Andrással, noha a múlt héten még cáfolta a szakításukról szóló pletykákat.

 

A bejegyzés megtekintése az Instagramon

 

Hajdú Péter (@hajdu.peter.official) által megosztott bejegyzés

Ajánlott videó

TÉVÉMŰSOROK

A Konyhafőnök The Voice Házasodna a gazda X-Faktor Money or Love Város vs Vidék Tehetség első látásra Sztárban Sztár Leszek! Farm VIP Dancing with the Stars Hal a tortán Celeb vagyok, ments ki innen! Séfek séfe Szerencsekerék Konyhafőnök VIP Troll a konyhában Párharc Hazatalálsz The Voice Tippelj és vidd el Celebrandi Ütős ötös Love Island Gyertek át! Power of Love Mutasd a hangod! Az Árulók – Gyilkosság a kastélyban Éden Hotel Sztárbox LEGO Masters Kincsvadászok Az ugrás Házasság első látásra Next Top Model Hungary Zsákbamacska The Floor - Csak egy maradhat A Kísértés Legyen Ön is milliomos! Kalandra fal! Sztárban sztár All Stars Cápák között A Nagy Duett Nyerő Páros A Nagy Ő Sztárbox 2025 Sztárban Sztár All Stars 2025 X-Faktor 2025 Ázsia Expressz 2025 Kész Átverés Cápák között

Friss

Népszerű

Összes
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik