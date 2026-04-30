Hajdú Péter arról kérdezte A Nagy Ő győztesét, miért van egyedül

Péntek este A Nagy Ő legutóbbi évadának győztese, Kiss Kriszta lesz Hajdú Péter vendége a Beköltözve új részében. A műsor előzetese szerint a beszélgetés alkalmával arról is szó volt, hogy Kissnek a 20-as évei elején volt egy kapcsolata, párjának édesanyját azonban 16 késszúrással meggyilkolták, az ügyben pedig ő volt a koronatanú.

Bár a beharangozóból nem derült ki egyértelműen, pontosan milyen körítéssel, az üzletfejlesztési menedzser

azt a kérdést is megkapta Hajdútól, miért van egyedül.

Az én párom teljesen kikészült… úgyhogy a kérdésedre visszatérve, amikor legutóbb találkoztunk, hogy miért is vagyok egyedül… egy ilyen nő, mint én, hogy nem is érted, miért van egyedül. Azért, mert olyan dolgok történtek velem, amikor a sebeket évekig gyógyítottam, és utána megint nyitottam, és nem jó helyen, nem jó helyen…

– mondta Kiss Kriszta, aki válasza fényében meglehet, hogy már nem alkot egy párt Stohl Andrással, noha a múlt héten még cáfolta a szakításukról szóló pletykákat.