„Elsőként el kell gyászolni ezt a 16 évet” – Orvos-Tóth Noémi és Unoka Zsolt a NER feldolgozásáról

16 év NER mély nyomot hagyott társadalmi és egyéni szinten. Hogyan viszonyuljunk a saját szerepünkhöz, a NER híveihez, a politikai okokból megromlott kapcsolatainkhoz? Hogyan kezeljük a traumáinkat, a revans érzését? Milyen lépései vannak a társadalmi szintű feldolgozásnak? És hogyan érhetjük el, hogy a hatalom többé ne manipulálja az érzéseinket? Orvos-Tóth Noémi klinikai szakpszichológust és Unoka Zsolt pszichiátert, pszichoterapeutát Bánszegi Rebeka kérdezte a 24.hu stúdiójában.

Ajánlott videó