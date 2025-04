Személyzet nélküli Auchan nyílt Budapesten

Januárban számoltunk be róla, hogy hamarosan jön az első olyan magyar Auchan, ahol nem lesz személyzet. Az áruházlánc most azt közölte, hogy hivatalosan is megnyílt az Auchan GO, amely Újbudán, a Bikás parkban, a Bártfai utca és Vahot utca sarkán található, és az albertfalvai Auchan hipermarket támogatásával üzemel.

Ezzel egyébként az Auchan lesz Magyarországon az egyedüli kereskedelmi lánc, aminek egyszerre lesz a legkisebb (18 nm) és a legnagyobb (Dunakeszi Auchan több, mint 15000 nm) értékesítési pontja az országban.

Napi 24 órában üzemelő Auchan GO üzletbe egy applikációval lehet bemenni, és ezen keresztül lehet majd fizetni is a vásárlás végén. Az IT-infrastruktúrát és az automatizációt úgy alakították ki, hogy a cég rendszereibe integrálható legyen. Az új üzlet mindössze 18 nm-es, és könnyűszerkezetes kivitelben készült, ezért szinte bárhol fel lehet állítani.

„A személyzet nélküli okos értékesítési pont a GDPR szabályok betartásával egy AI alapú kamerarendszerrel és súlyérzékelő polcrendszerrel működik. OkAuchan applikációval lehet belépni az automatizált egységbe, és az applikáción keresztül az egész vásárlás lebonyolítható. A fizetés is ezen keresztül történik, tehát bankkártyát sem kell hozzá használni, viszont azt előzetesen regisztrálni kell az applikációban” – közölte az Auchan.

Az automata üzletben azonban alkoholt és más korhatárhoz kötött árucikkeket nem árulnak.