Törőcsik Franciska: Furcsának tartom, hogy a meztelenség ennyire központi téma lett a Hunyadi kapcsán

Törőcsik Franciska Brankovics Marát alakítja a Hunyadiban, meztelen jelenete is volt a sorozatban. Az ezekre kapott visszajelzésekre a Glamournak adott interjújában tért ki.

Furcsának tartom, hogy ennyire központi téma lett a meztelenség a sorozat kapcsán. És ez 2025-ben történik, amikor Mikey Madison Oscar-díjat kap az Anoráért, amiben egy szexipari munkás életét mutatja be – nem mellesleg zseniálisan. De például ott vannak A szer és a Jókislány című filmek is Demi Moore-ral és Nicole Kidmannel, akik a történet szolgálatában szintén nagy bátorsággal vetették bele magukat a szerepükbe. Ezek a példák csak az elmúlt egy évből származnak, de említhetnék Jancsó-filmeket vagy akár száz másik magyar alkotást is, amelyek ráadásul nem is mostanában készültek