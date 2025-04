Állapota miatt nem mosogathat és Viagrát kell szednie egy nőnek

Claire Leathem egy ritka egészségügyi probléma miatt nem tud tapsolni, megnyomni gombokat és mosogatni sem.

Az északír zenetanár eleinte csak arra lett figyelmes, hogy mindig zsibbadnak a végtagjai. Azán mikor egyszer az ékszerészhez ment, hogy kibővítesse a gyűrűit azon kapta magát, hogy a teste elnehezült, fájt mindene.

A végtagjai mindig hidegek és duzzadtak voltak, de azt gondolta, a Raynaud-kór miatt van, ami az anyjának is volt, és végtagduzzadással jár, mivel a hideg hatására különös módon reagálnak az erek.

Kiderült, valójában egy másik autoimmun betegség jelentkezett nála, a szkleroderma.

Nem tudtam egymáshoz sem érinteni a tenyereimet

– idézi a nőt a Mirror.

A szisztémás szklerózisnak is nevezett betegséget a túlzott kollagéntermelés okozza, a bőr megkeményedik, megvastagodik és hegesedik.

A betegség nem csak a kezét érinti Leathemnek, már az elejétől az arcát is, majd átterjedt a mellkasára, hasára, lábaira és a teste más részeire is. A szkleroderma progresszív, de ha megtalálják rá a kezelési módot, akkor stabil állapotban tartható. Jelenleg fizioterápiára jár, ahol megpróbálják lazán tartani a bőrét, és lassítani a folyamatokat.

Emellett azonban heti 96, azaz napi 14 gyógyszert is szednie kell, köztük Viagrát, ami javítja a szervezete keringését.

Leathemnek őssejt-kezelése is volt, ekkor a gyomránál található zsírt fecskendeztek az arcába, hogy helyreállhasson a szája mozgása.

Étrendjén is változtatni kellett, kerüli a cukrot és a tejtermékeket, hogy minimálisra csökkentse a gyulladást a szervezetében, sok mindenre így is túlzott reakcióval reagál a béltraktusa, a betegség a torkát is érinti. Állandóan fáradt.

Leathem élete alapvetően megváltozott, folyamatosan kenegetnie kell a kezét, de még a legkisebb kopogatás is fáj neki, mosogatni nem tud, mert a víz hőmérsékletének változása miatt begörbülnek az ujjai. Néha magára sem ismer a tükörben, mert a megvastagodott bőre úgy néz ki, mint

egy régi, elhasznált gumiszalag

Az orra és a szája kisebb lett, az arca viszont megnőtt a betegség miatt.

Korábban fuvolaórákat tartott, ez volt a fő hangszere, de ezzel is fel kellett hagynia a betegség miatt. A zeneoktatást azért nem hagyta abba, csak már nem iskolai keretek között, hanem szabadúszóként folytatja. A Raynaud-kórt ugyanis télen nagyon nehéz elviselnie, és kontroll alatt tartania, napsütéses időben viszont több munkát tud elvégezni.