„Menekülés közben még lőttek is ránk” – 50 éve hagyta el Magyarországot Leslie Mandoki

Leslie Mandoki nemrég a Blikknek mesélt arról, hogy fontos évfordulóhoz közeledik: a zenei producer közel fél évszázada éve hagyta el Magyarországot, hogy aztán fényes nemzetközi karriert fusson be. A Kossuth-díjas művész ma már szívesen látogat haza, volt azonban idő, amikor erre nem volt lehetősége.

Valóban, hamarosan éppen ötven éve lesz annak, hogy a komcsik kiutáltak minket a szülőhazánkból. Az egyik zenésztársammal, Szűcs Lászlóval és Csupó Gáborral Jugoszláviából a mai Szlovéniát Ausztriával összekötő, nyolc kilométeres vasúti alagúton szöktünk nyugatra, és a menekülés közben még lőttek is ránk. Cinikusan mondhatnám, hogy utólag is »hálával« tartozom az akkori kommunista kultúrpolitikának, hogy végül így alakult a sorsom. A magyar popzenei élet akkori teljhatalmú ura, Erdős Péter azt mondta nekem, hogy »magából nem lesz senki, és útlevelet sem fog kapni soha«. Szerencsére nem így alakult. Büszke vagyok arra, ami történt velem, és zenészként külön öröm a 72 aranylemez is

– mondta a portálnak Mandoki, aki szerint a zenészeknek kötelességük odafigyelni a „társadalompolitikai higiéniára”, a tisztaságra és az őszinteségre.

1989-ben beállt egy paradicsomi állapot a békevágy jegyében. Jó lett volna ezen az úton továbbmenni, most azonban a krízisek labirintusában vagyunk, és az iránytű elveszett. Én annyit tudok tenni, hogy megírom azokat a dalokat, amelyek által újra megtalálhatjuk a helyes irányt. Még a kommunista diktatúra alatt is tudtunk úgy vitatkozni egymással, hogy nem gyűlöltük a másikat, ha más véleményen volt.

A lapnak adott interjúja során a zenész arra is kitért, hogy nemrégiben nagy megtiszteltetésben volt része, a clevelandi Rock & Roll Hírességek Csarnokának Színháza ugyanis varázslatos estével tisztelgett a Soulmates több mint 30 éves zenei pályafutása előtt, a formáció aktuális albumát, a Memory of Our Future-t állítva az ünnepség középpontjába.

Beszélgettünk a dalszövegekről is, és sokan azt várták, hogy Bob Dylant nevezzem meg példaképnek, én viszont Bródyt, Szörényit és Demjént említettem, mert szerintem az ő zsenialitásuk utánozhatatlan. Sajnálom, hogy csak kevesen beszélik a nyelvünket a világban. Értékes kultúra alakult ki Magyarországon, csodálatos nép vagyunk, csak szeressük egymást!

– hangsúlyozta.

A beszélgetés alkalmával Mandoki a lányairól és a fiairól is mesélt, akik már Németországban születtek, de úgy beszélnek magyarul, mintha itt élnének.