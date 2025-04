Machine Gun Kelly tisztázta, hogy nem Celestial Seed, azaz Égi Mag a Megan Foxszal közös kislányuk neve

Machine Gun Kelly a múlt héten adta hírül, hogy Megan Fox életet adott első közös gyereküknek, egy kislánynak. A baba születését bejelentő posztjában az énekes úgy fogalmazott:

„She’s finally here! Our little celestial seed. / Végre itt van! A mi kis égi magunk”.

A jelek szerint volt, aki félreértette az édesapa sorait, egy általa megosztott képernyőfelvétel szerint ugyanis valaki azt hitte, az általa említett celestial seed, azaz égi mag a baba a neve.

Várjatok, srácok… nem Celestial Seed/Égi Mag a neve. Anyukája el fogja mondani, ha készen áll

– tisztázta a félreértést a korlátozott ideig elérhető Instagram-történetében az énekes.