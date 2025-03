Mihalik Enikő visszatérne Magyarországra a családjával: „Talán a közeljövőben haza is költözünk”

Mihalik Enikő és férje évekkel ezelőtt az Egyesült Államokban rendezkedtek be, és azóta is ott élnek a kislányukkal. A modell nemrég a Blikknek adott interjút, melyben egyebek mellett arról is beszélt, hogy bár sokáig úgy érezte, megtalálta a helyét és az otthonát Amerikában, ez mostanra megváltozott.

Jelenleg inkább hazahúz a szívem. Nem holnapután, de talán a közeljövőben haza is költözünk. Én örülnék neki

– mondta a portálnak Mihalik, aki ugyanakkor tudja azt, hogy a lányának hasznára válik, ha külföldön nő fel.

A kislányomnak ez nagyon jó, mert már most angolul és magyarul is beszél. Valamelyik nap a gyógyszertárba menet elkezdte énekelni a Tavaszi szél vizet áraszt dalt magától, olyan cuki volt. Három és fél éves, jár már óvodába, ami neki és nekem is jó, mert így elég sok szabadidőt kaptam. Bevallom őszintén, van, hogy már unatkozom is.

A szülőséggel kapcsolatban úgy fogalmaz: borzasztóan jó és borzasztó egyben.

Az anyaság a világ legjobb dolga és legnagyobb ajándéka, de közben néha majdnem kiugrok az ablakon.

A beszélgetés során a modell arra is kitért, hogy mára száz százalékig visszaugrott a munkába, és a szülés előtti alakját is visszanyerte.

Most vagyok azon a ponton, hogy mindent visszakaptam, ami volt a gyerek előtt, beleértve a formámat is. Nem volt célkitűzés, ez természetesen alakult. Nem akartam azt a nyomást magamra helyezni, hogy a kislányom úgy nőjön föl, hogy az édesanyja folyamatosan változtatni akar önmagán. Szóval ezt teljesen elengedtem, és a biológia közbelépett. Apukám két méter magas, anyukám pedig nagyon vékony, úgyhogy jó a genetikám

– tette hozzá.