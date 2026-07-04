Szédületes második negyeddel verte a szerbeket a férfi pólóválogatott

Az első percekben nagy tempóban, de sok hibával vízilabdáztak a felek, az első negyed feléig egyik csapat sem tudott betalálni, majd a szerbek törték meg a jeget, ráadásul egymás után két gólt is lőttek. A hazai együttes támadásaiban sokáig nem volt átütőerő, aztán közel hat perc után Manhercz szabaddobásból volt eredményes, az utolsó másodpercekben pedig Zalánki egyenlített távolról (2-2).

Már a nagyszünetre eldőlt a meccs

A második nyolc percet ragyogóan kezdte Varga Zsolt együttese, mely gyorsan átvette a vezetést, majd a folytatásban is rendkívül hatékonyan támadott és kiválóan védekezett.

Az idő előrehaladtával egyre felszabadultabbá vált a magyarok játéka, szép gólokat szereztek, miközben a rengeteg fiatal játékossal szereplő szerbek egyértelműen elbizonytalanodtak és nem tudtak mit kezdeni a magyar csapat védekezésével.

A játékrész képét hűen tükrözte az eredmény: a hat hazai gólra egyetlen szerb válasz érkezett csupán, így szinte már a nagyszünetre eldőlt a mérkőzés (8-3).

A harmadik szakasz felszabadult, élvezetes játékot hozott. Mindkét csapat elsősorban támadásban remekelt és felváltva vették be egymás kapuját, az ötgólos különbség pedig nem változott (13-8).

Az utolsó negyed két gyors szerb góllal kezdődött, de a vendégek felzárkózását sikerült megállítania Manherczéknak, akik a folytatásban tartották a különbséget és végül négygólos sikert arattak.