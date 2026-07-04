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Szédületes második negyeddel verte a szerbeket a férfi pólóválogatott

vízilabda otp kupa magyarország szerbia
Illyés Tibor / MTI
24.hu
2026. 07. 04. 23:47
vízilabda otp kupa magyarország szerbia
Illyés Tibor / MTI
A magyar férfi vízilabda-válogatott fölényesen, 17-13-ra legyőzte az olimpiai és Európa-bajnok szerb csapatot az OTP Kupa második fordulójában, a Hajós Alfréd Nemzeti Sportuszodában.

Az első percekben nagy tempóban, de sok hibával vízilabdáztak a felek, az első negyed feléig egyik csapat sem tudott betalálni, majd a szerbek törték meg a jeget, ráadásul egymás után két gólt is lőttek. A hazai együttes támadásaiban sokáig nem volt átütőerő, aztán közel hat perc után Manhercz szabaddobásból volt eredményes, az utolsó másodpercekben pedig Zalánki egyenlített távolról (2-2).

Már a nagyszünetre eldőlt a meccs

A második nyolc percet ragyogóan kezdte Varga Zsolt együttese, mely gyorsan átvette a vezetést, majd a folytatásban is rendkívül hatékonyan támadott és kiválóan védekezett.

Az idő előrehaladtával egyre felszabadultabbá vált a magyarok játéka, szép gólokat szereztek, miközben a rengeteg fiatal játékossal szereplő szerbek egyértelműen elbizonytalanodtak és nem tudtak mit kezdeni a magyar csapat védekezésével.

A játékrész képét hűen tükrözte az eredmény: a hat hazai gólra egyetlen szerb válasz érkezett csupán, így szinte már a nagyszünetre eldőlt a mérkőzés (8-3).

A harmadik szakasz felszabadult, élvezetes játékot hozott. Mindkét csapat elsősorban támadásban remekelt és felváltva vették be egymás kapuját, az ötgólos különbség pedig nem változott (13-8).

Az utolsó negyed két gyors szerb góllal kezdődött, de a vendégek felzárkózását sikerült megállítania Manherczéknak, akik a folytatásban tartották a különbséget és végül négygólos sikert arattak.

Eredmény:

Magyarország – Szerbia 17-13 (2-2, 6-1, 5-5, 4-5)
a magyar gólszerzők: Manhercz Krisztián 4, Zalánki Gergő 3, Vigvári Vendel 3, Varga Vince 2, Szépfalvi Gergely 1, Ekler Bendegúz 1, Burián Gergely 1, Szalai Péter 1, Jansik Szilárd 1

 

A nap másik mérkőzésén:
Hollandia – Georgia 15-14 (5-3, 3-1, 2-6, 5-4)

 

pénteken játszották:
Magyarország – Hollandia 21-12 (6-3, 5-0, 5-4, 5-5)
Szerbia – Georgia 21-10 (4-1, 5-3, 6-3, 6-3)

 

a további program, 3. forduló (vasárnap):
Szerbia – Hollandia 9.15
Magyarország – Georgia 10.45

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