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Belföld

Vitézy Dávid sokkoló adatai: 1024 milliárd forintot fizettek ki az autópálya-koncesszornak az elmúlt években

24.hu
2026. 07. 04. 18:16

Az elmúlt négy évben 1024 milliárd forintot fizettek ki az autópálya-koncesszornak, ami „brutális, felfoghatatlan” szám – hangsúlyozta a közlekedési és beruházási miniszter szombaton a Facebook-oldalán közzétett videóban.

Vitézy Dávid elmondta, elkezdték átvilágítani az autópálya-koncessziót. A 24 ezer milliárd forintos szerződést Szíjj László és Mészáros Lőrinc magántőkealapjaival kötötte meg a kormány, 35 évre csaknem minden magyar autópálya működtetését és fejlesztésének a jogát átengedték, amit a magyar állam, a költségvetés, az adófizetők finanszíroznak.

Egy koncesszió arra épül, hogy van egy 35 éves szerződés, egy jól felkészült cég kockázatot vállal, működteti, fejleszti az autópályákat, és ha jól csinálta, a végén visszanyeri a pénzét. Ehhez képest ez egy fejnehéz koncesszió, ahol a magyar állam csak önti bele a közpénzt, több mint ezer milliárdot, és valójában a koncesszor még be sem épített ennyit – fogalmazott, hozzátéve: elkezdtek építkezni az M1-es autópályán, volt néhány felújítás, de ezer milliárd forintnyi műszaki tartalom nem jött létre.

Ez valójában nem egy koncesszió, hanem egy közpénz-kicsatornázási eszköz annak alapján, amit láttunk

– húzta alá.

Vitézy Dávid emlékeztetett arra, hogy az Európai Bizottság kötelezettségszegési eljárást folytat a koncessziós szerződés miatt, mert megkérdőjelezik a szerződés jogszerűségét. Korábban Vitézy már részletezte is, hogy jött ki a 1024 milliárd forint:

A kifizetett összeg éves bontásban a következőképp alakult:

  • 2022: 13,47 milliárd forint
  • 2023: 176 milliárd forint
  • 2024: 226,73 milliárd forint
  • 2025: 439,32 milliárd forint
  • 2026: 169,35 milliárd forint
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