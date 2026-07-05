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Nagyvilág

Lúzer kommunistákkal riogatott Trump július 4-i beszédében

CHIP SOMODEVILLA / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP
24.hu
2026. 07. 05. 08:13
CHIP SOMODEVILLA / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Mintegy negyven percet beszélt az Egyesült Államok megalapításának kétszázötvenedik évfordulóján Donald Trump. A beszéd több mint egy órás csúszással kezdődött a viharos washingtoni időjárás miatt. A fővárosban evakuálni is kellett a közönséget.

Trump az Egyesült Államok történelmére emlékezve második világháborús és vietnámi veteránokat is a színpadra hívott, ahogy az Apollo űrprogram egykori résztvevőjét és az Artemis űrprogram legénységét is.

Beszédében ugyanakkor a mai belpolitikai helyzetre is utalt, amikor az általa támogatott Save America Act mellett kezdett kampányolni: az intézkedés értelmében amerikai útlevelet vagy születési anyakönyvi kivonatot kellene bemutatniuk azoknak, akik kérnék névjegyzékbe vételüket a választások előtt. A törvény ugyanakkor valószínűleg nem megy majd át az amerikai szenátuson.

Trump a kommunizmus kiújuló veszélyére is utalt, ami a Deadline tudósítása szerint az idei félidős választások egyik kampánytémája lehet, miután az utóbbi hónapokban baloldali jelöltek – mindenekelőtt a demokratikus szocialisták színeiben New York polgármesterévé választott Zohran Mamdani – fontos helyhatósági választásokat nyertek.

A kommunizmus lúzerség, és mindig is az marad

– fogalmazott az amerikai elnök az Egyesült Államok megalapításának kétszázötvenedik évfordulóján.

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