Kele János: Mexikóban dől el, hogy Anglia vb-esélyes vagy csak egy szenvedő sztárcsapat

Nem kaptuk el jól a presszinget, túl agresszívek voltunk, különösen a bal oldalon

– magyarázta a Kongói DK elleni, kínkeservesen megnyert legjobb 32 között vívott meccs utáni sajtótájékoztatón Thomas Tuchel, az angolok szövetségi kapitánya. Kollégája, az afrikaiakat irányító Sébastien Desabre azt emelte ki, hogy csapata elsősorban „Anderson felé akarta elvágni a labda útját”, mondván, az ő szerepe a legfontosabb az angolok labdás játékának folyamatosságához. Akárhogyan is, Anglia – különösen a meccs első félidejében – kifejezetten rosszul nézett ki, és végül csupán Harry Kane hajrában szerzett két, zseniális góljának köszönhette továbbjutását.

Miközben a világbajnokság eddig a szárnyaló sztárokról szól, Angliában a fő narratíva még a negyedik meccs után is a csapat szenvedése. Néhányan már a Ghána elleni 0-0-s döntetlen után a kapitány szemére hányták, hogy miért hagyott otthon olyan sztárokat, mint Phil Foden, Cole Palmer, Morgan Gibbs-White, vagy éppen Trent Alexander-Arnold, a kritikák pedig csak fokozódtak, amikor kiderült, hogy megsérült a keretbe benevezett egyetlen jobbhátvéd, Reece James is. Tuchel azt állította, „senki nem számíthatott” a Chelsea csapatkapitányának kiesésére, ám ennek némileg ellentmond, hogy James a mögöttünk hagyott szezonban utoljára március 11-én és 14-én lépett pályára kezdőként két egymást követő mérkőzésen. Szerepkörét a Panama ellen utolsó csoportmeccsen az eredendően középhátvéd Jarell Quansah vette át, a Kongói DK ellen viszont már Djed Spence, a Tottenham szélső futója játszott jobboldali védőt.

Repülés közben szerelik a gépet