„Nem teszi jóvá a 13 évvel ezelőtt történteket”- reagált Pikó András arra, hogy Bodacz Balázs elnézést kért

Pénteken a 24.hu írta meg több egymástól független forrás alapján, hogy az újjáalakuló közmédiában Bodacz Balázs lesz az MTVA jelenlegi konstrukciója helyett létrejövő Magyar Rádió és Televízió Nonprofit Zrt. egyik szakmai vezetője. Az ATV-től érkező riporter lapunk értesülései szerint a televíziós területért felel majd.

Pikó András erre felidézte keserű emlékeit Bodacz Balázzsal kapcsolatban. Józsefváros független polgármestere emlékeztetett arra, hogy Bodacz 13 évvel ezelőtt mások között az ő, akkor egyébként még kiskorú lányáról is lejárató anyagot készített.

Bodacz készítette 2013 márciusában az akkori Hír TV hírhedt »oknyomozó« műsorába, a Célpontba azt az anyagot, melyet március 15-én a nemzeti ünnepen sugároztak »Passzív székházostrom« címmel az akkori Fidesz székházfoglalásban résztvevőkről, Rózsa Milánról leginkább és a Hallgatói Hálózat tagjairól, köztük kiemelten az akkor épp 17 éves lányomról, Pikó Fruzsináról. Ők voltak, ahogy Bodacz elnevezte őket: a »Bajnai gárda«. Hónapokig ezt harsogta a Fidesz és a propagandája. (Azóta hozzáférhetetetlenné tették az anyagot.)

– jelentette ki Pikó a szombat délelőtti bejegyzésében. Mint írta, Bajnai Gordont neki köszönhetően hozhatták összefüggésbe a lányával, mert Pikó nem titkoltan a szerkesztője volt korábban a Bajnai alapítványához tartozó Haza és Haladás nevű blognak. „Természetesen erről a lányom nem tehetett, valószínűleg nem is tudott – és igen, valóban: ez klasszikus »apák és lányok«.”

Pikó állítása szerint a lánya sok akcióban és tiltakozásban részt vett, amelyek a Fidesz-kormányok ellen irányultak, ezek során volt, hogy rendőrök vitték el, de igazi sérelmet nem ez okozott neki.

Ami valódi sérelmet, maradandó nyomot hagyott rajta, az az volt, ahogy Bodacz, a Célpont és a HírTv, majd utána a szinte teljes akkori Fidesz propaganda megpróbálta lejáratni, kicsinálni a Hallgatói Hálózat diákjait, köztük olyan középiskolásokat, mint ő. Ahogy célkeresztet raktak a hátukra. Elsőként Bodacz Balázs.

Az újságíró erre bocsánatot kért.

Pikó most a bocsánatkérésre reagált:

13 év nagy idő. Emiatt el kell fogadom, hogy törlődött az emlékei közül az a nemzeti ünnepen főműsoridőben leadott riportja, ami a gyerekemnek, az azóta az életének véget vető Rózsa Milánnak és a társaiknak az Orbán-kormány traumatizáló bántalmazásának a kezdetét jelentette. A posztom valójában kikényszerítette emlékezést Önben és az elnézéskérését – de csak 13 év után. Az Ön által nekem leírt történet és az én történetem között nincs kapcsolódás. Túl nagy az űr, amit 13 év jelent. Ön a jelenből beszél a saját útjáról, amit nem vonok kétségbe, amit elfogadok, de ami nem teszi jóvá a 13 évvel ezelőtt történteket, mert nem történt a mai napig velünk semmi olyan, semmilyen gesztus, bocsánatkérés, ami szükséges lett volna. Lehetett volna másképp? Azt hiszem: igen. Most viszont keresem a szavakat, mit válaszoljak az ebben a helyzetben, most küldött elnézéskérésére. Talán ezt: tudomásul veszem. Iderakok két képet a lányomról és Rózsa Milánról, hogy legyenek legalább arcok is, az általam előhívott emlékeihez. Végül továbbítom a lányom üzenetét Önnek. Az akkori diáktársaim nevében is köszönöm a bocsánatkérését. Bárcsak Rózsa Milán is részesülhetett volna benne, hiszen ő az, akinek igazán járt volna, és akinek a legnagyobb szüksége lett volna rá! Reménykedem, hogy az Ön lépése más kollégáira is hatással lehet és így a többi diák, aki az Önök munkássága által zaklatás áldozataivá váltak is megnyugvást, elégtételt és bocsánatkérést kaphatnának. Pikó Fruzsina