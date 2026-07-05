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Kultúra

Beyoncé két év hallgatás után meglepetésdalt adott ki július 4-re

ANGELA WEISS / AFP
24.hu
2026. 07. 05. 10:24
ANGELA WEISS / AFP

Két éve nem adott ki új dalt, de szombaton, július 4-én váratlanul nyilvánosságra hozta Morning Dew (Donk) című számát Beyoncé.

Minden idők egyik legsikeresebb, összesen harmincöt Grammy-díjat nyert énekesnője ezzel a megjelenéssel indította el a visszaszámlálást szeptemberig, amikor a következő születésnapján újra kiadja húsz évvel ezelőtti, B’day című albumát. Az újrakiadáson a friss szám is szerepel majd – áll Beyoncé kiadója, a Parkwood közleményében.

A Pharrell Williamsszel közösen írt, lassú tempójú, soulos lüktetésű dalt rajongói, a BeyHive előtti tisztelgésnek szánja.

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