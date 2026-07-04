Magyar Péter a Kutyapárt videóját tette közzé Áder János luxusvillájáról

„Köszönjük szépen miniszterelnök úrnak, hogy feltöltötte újra Áder János házáról négy éve forgatott drónvideónkat, így legalább többen láthatták, bár azt természetesen zokon veszem, hogy a levágták róla a szövegeket, így a lakosság nem értesülhetett róla, hogy ugyan nem épült tó a ház kertjébe, de Áder már kérte, hogy emeljék meg a Velencei tó vízszintjét, így azért lehet majd horgászni a kertjéből” – kezdi posztját Kovács Gergely.

Mindezt arra reagálva, hogy Magyar Péter videót tett közzé Áder János 720 négyzetméteres villájáról. Ezek szerint Kovácsék videóját. „A Fidesz egykori alelnökének rezsijére 21 millió forintot költenek évente az adófizetők. Ezenkívül jár neki házi alkalmazott, gépkocsi, sofőr, titkárság és havi 6 millió forint” – hangsúlyozta a posztban a kormányfő, majd azt üzente a volt köztársasági elnöknek, hogy „ha gondolja, megmutathatja belülről is a házat”. Magyar végül jelezte: „Ez még csak a történet eleje.”

De térjünk vissza Kovácshoz! A hegyvidéki polgármester el is mesél ezzel kapcsolatban egy nem mindennapi történetet: „Olyan értelemben mindenképp életünk legbénább drónozása volt, hogy úgy 10 méterre álltunk meg a háztól és már a teló kameraképén érdeklődve figyelhettük, ahogy elindulnak felénk a TEK-esek. A TEK-esek jó arcok voltak, például gond nélkül elhitték nekünk, hogy ez egy olyan drón, amiben nincs is SD kártya, amit szerencsésen ki tudtunk venni a gépből, mire odaértek. Miután megjöttek, hosszú várakozás kezdődött, mert ilyenkor meg kell várni a rendőrséget is, akik csak fél óra múlva tudtak jönni. A helyzetet súlyosbította, hogy ebédidő volt és a terrorelhárítás alkalmazottai szerettek volna már kajálni, ahelyett, hogy a rendőrökre várnak velünk, akik nem is nagyon jöttek és megenni se lehet őket, de kétségtelenül elviselhetőbbé tette a várakozás hosszú perceit, hogy az egyik TEK-esnek öt percenként csengett a telefonja, épp annak, akinek a Pablo Escobarról szóló Narcos című filmsorozat főcímdala volt a csengőhangja.”

A történet így folytatódik: aztán „megjöttek a zsaruk és végre rend lett! Foganatosították az intézkedéseket, ami kimerült a drón lefotózásában, illetve később 50 ezer forintnyi bírságban és egy NAV vizsgálatban, ami arra irányult, hogy a drónt irányító srác egyéni vállalkozásának vajon melyik tevékenységi köre tehette lehetővé drónfelvételek készítését. Semelyik. Mint ahogy akkor is írtuk és ezt miniszterelnök úr szerintem túl röviden idézte, valóban módosították a telek beépíthetőségét, hogy nagyobb házba költözhessen volt köztársasági elnök úr, de itt viccesebben tették, mint szokták, nem sima “kiemelt beruházás” lett, hanem hozzácsapták az ingatlant a Normafa törvény hatálya alá tartózókhoz, különösebben nem törődve azzal az aprósággal, hogy a Normafa azért picit odébb van.”