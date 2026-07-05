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Belföld

Magyar Péter azt írja, Áder János alapítványa 7 milliárd forint közpénzt kapott a választások előtt

Szajki Bálint / 24.hu
admin Benke Ágnes
2026. 07. 05. 10:28
Szajki Bálint / 24.hu

Vajon mire kapott közvetlenül a választások előtt még 7 milliárd forint közpénzt Áder János alapítványa a korábbi 18 milliárd mellé?

tette fel a kérdést vasárnap délelőtti Facebook posztjában Magyar Péter, aki rövid bejegyzését azzal a gúnyos megjegyzéssel zárja, hogy “Közpénzhorgász a pácban.”

A miniszterelnök és a volt köztársasági elnök között napok óta zajlik a vita.

  • Áder János a közmédia podcastjában erősen bírálta a Magyar-kormányt, miután azt mondta, hogy egy orwelli világ megérkezése az, ahogyan Magyar el akarja távolítani Sulyok Tamást, amit Áder alkotmányos puccsnak titulált. A miniszterelnök a csütörtöki kormányszóvivői tájékoztatón nem hagyta szó nélkül Áder megjegyzését, amire úgy reagált, hogy a volt államfő alapítványából évekig „lapátolták ki” a közpénzt, és „milliárdos pénzszivattyúnak” nevezte az Áderhez köthető Kék Bolygó Alapítványt.
  • Áder szigorú hangvételű közleményt adott ki nem sokkal Magyar Péter mondatai után. A volt államfő felszólította Magyart, hogy „az engem törvénysértéssel vádoló mai kijelentései miatt legkésőbb jövő hétfőig, azaz 2026. július 6-ig tegye közzé az elmondottakat alátámasztó bizonyítékait, vagy kérjen bocsánatot.”
  • Magyar Péter erre közzétett egy drónvideót Áder János 720 négyzetméteres villájáról (utóbb kiderült, hogy a felvételt korábban a Kutyapárt készítette.)
  • Szombat este Orbán Viktor is megszólalt az ügyben, azt írva, „Áder János kiállt a jogállamiság mellett. Higgadtan, észérvekkel. Azt, ami ez után történt, mindenki láthatta. Agresszió, fenyegetőzés, megfélemlítés.”
  • Lázár János sem  maradt csendben.

Magyar Péter korábban azzal is bírálta Ádert, hogy „egy igazi közpénzhorgász: adófizetői milliárdokon felújított villában lakik, milliárdos alapítványt vezet, és milliárdokat szór el rendezvényekre. Ennek vége “ – írta még pénteken.  A miniszterelnök szerint az Áder János által gründolt  Kék Bolygó Alapítvány eddig 18,3 milliárd forint közpénzt kapott. 

Áder János, a Fidesz egykori frakcióvezetője egyébként tényleg  nagyon szeret horgászni.

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