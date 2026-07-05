RTL: A Tiszába fulladt fia temetésére gyűjt az anya

Nincs pénze elbúcsúztatni a gyerekét, ezért kér segítséget a nő, akinek 16 éves fia hétfőn fulladt a folyóba Tiszavidnél – derül ki az RTL Híradó riportjából. Egy társaság olyan helyen ment a vízbe, ahonnan tilos. Amikor hárman fuldokoltak, negyedik társuk kettejüket kimentette, a harmadik fiú azonban megfulladt. A 16 éves Ottó holttestét másnap találták meg a keresőcsaptok. A fiú halálát baslrsteként vizsgálja a tragédiát.

Márciusban a fiú édesapja hunyt el, szívinfarktus miatt. Az apa temetését hitelből fizették ki, amit még mindig törtleszt az anya, akinek most a fiát kell eltemetnie, de nem tudja, miből. Közmunkásként dolgozik, havi 160 ezret keres, ebből törleszti most párja temetését.

Az édesanya az RTL Híradónak azt mondta, az egyébként jól úszó fia az utolsó pillanataiban is őt emlegette, amikor a vízben küzdött: “Anyára nagyon vigyázzatok!”

Az önkormányzat felajánlotta a családnak a segítséget, és az áldozat focicsapata és osztálya is gyűjtésbe kezdett, minden támogatásért hálásak, hogy méltó módon vehessenek búcsút Ottótól.