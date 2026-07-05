Időjárás vasárnap: zápor, zivatar sem kizárható

Vasárnap a változó felhőzet mellett általában sok napsütés várható. Helyenként – főként hazánk északi, északnyugati felén – előfordulhat kisebb eső, záporeső, egy-egy zivatar sem zárható ki – írja a kiderul.hu.

Az északnyugati szél ismét nagyobb területen megélénkül, olykor megerősödik, továbbá zivatarok környezetében is előfordulhat átmeneti szélerősödés.A legmagasabb nappali hőmérséklet 26 és 31 fok között várható. Késő estére 16 és 24 fok közé hűl le a levegő.

Hétfőn változóan felhős idő mellett több órára kisüt a nap. Elszórtan zápor, néhol zivatar előfordulhat. Az északnyugati, nyugati szelet nagy területen élénk, helyenként erős lökések kísérik. A minimum zömmel 12 és 18 fok között alakul, a Nyírségben és az északi völgyekben lehet ennél pár fokkal frissebb a reggel. A maximum 26 és 31 fok között várható.