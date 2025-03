Maldív-szigeteki nyaralása után mélyvénás trombózist kapott VV Merci

Balázs Mercédesz, azaz VV Merci eltervezte, hogy az évben minden egyes hónapban ellátogat egy külföldi úticélra. Ennek részeként a Maldív-szigeteken is megfordult, ám miután hazatért, mint kiderült, mélyvénás trombózis alakult ki nála.

Nekem már kétszer volt mélyvénás trombózisom, most megkaptam a harmadikat is, ugyanis a repülőút egy kicsit hosszúra sikeredett, nyilvánvalóan, nem itt van a közelben

– mesélte a Reggeliben az egykori ValóVilág-szereplő, akinek bevallása szerint öt évvel ezelőtt volt hasonló élménye, két évvel ezelőtt azonban úgy döntött, leáll a vérhígítóval, gondjai adódtak ugyanis a szer mellékhatásaival.

Kellett volna kompressziós harisnya, szóval egy kicsit figyelmetlen is voltam, de már előtte ugye többet is utaztam, csak ez most egy kicsit hosszabb út volt. Aztán betett, sajnos.