The Man with the Bag címmel forgatott karácsonyi akció-vígjátékot Arnold Schwarzenegger, melyből most egy képet is megosztott az Instagramján. A filmben Alan Ritchson oldalán szerepel, a szinopszis szerint ellopják a Mikulás zsákját, így a rosszak listáját előkaparva egy tolvajhoz fordul, hátha segít neki visszaszerezni azt.

Mint Schwarzenegger írja posztjában,

Alig várom, hogy megosszam ezt a karácsonyi hangulatot mindannyiótokkal!