Peter Šrámek: Kifejezetten igaz barátom szerintem nincs

A Beköltözve legutóbbi epizódjában Peter Šrámek volt Hajdú Péter vendége. A Bors szemléje szerint az énekes egyebek mellett arról is beszélt az adásban, hogy szerinte miért nem sikerült Szlovákiában sikert elérnie.

Szlovákiában azért nem sikerült, mert vagy nem voltam szimpatikus a producereknek, vagy nem volt olyan sztorim. Legyünk őszinték: minden egyes előadónak, aki most bemegy a tehetségkutatóba, kell valami. Vagy egyik szülő már nem él, és akkor azon szomorkodjunk, vagy nincs egy lába, egy keze, vagy csak fél arca van. A hang nem elég. Egyáltalán nem. Az, hogy valaki valamit tud, az jó, de nem annyira érdekes. Kell mögöttes történet, ezt lehet látni itt is… Nincs miért sajnálni engem, ilyen szempontból. Nem volt elég az, hogy énekeltem szép dalt, akkoriban énekeltem az I believe I can flyt úgy, hogy leszakadt a plafon. De nem volt elég. Továbbjutottam, de legközelebb már kiraktak