Nagy Feró szerint jövőre olyan jó lesz a Beatrice, hogy a Tankcsapdát „bekapják, mint egy zsömlét”

A közelmúltban két tag is kilépett a Beatricéből, Nagy Feró azonban azt mondta, nem kell izgulni a zenekarért, ugyanis újjá fognak születni, és már készülnek is az új dalok.

Az énekes most a Borsnak adott interjút, melyben megerősítette:

Amíg én élek, addig a Beatrice is él, nem kell izgulni! Voltak olyan pillanataim, amikor arra gondoltam, hogy abba kell hagyni, de az az igazság, hogy a Beatrice tényleg minden nehéz helyzetből felállt már és visszajött, úgyhogy szó sincs befejezésről.

Hozzátette: „Sokszor állt már a sor az ajtó előtt, mert annyian jöttek volna a Beatricébe játszani. Most is így történt.” Bizakodó a jövővel kapcsolatban, sőt, azt mondta,

2025-re mi leszünk a legjobb zenekar!

Nagy Feró arról is beszélt, új lemezükön olyan dal is lesz, ami eddig nem volt rá jellemző, például szerelmes számot is énekel.

Az énekes szerint olyan jó lesz a Beatrice, hogy azzal még a Tankcsapdát is túlszárnyalják majd.

Most bekapjuk őket, mint egy zsömlét

– jelentette ki Nagy Feró.