Rubint Réka hipnózissal visszautazott az időben: azt mondja, egy korábbi életében férje, Schobert Norbi az ikertestvére volt

Nem mindennapi kalandra kísérte el Rubint Rékát a Story magazin: a fitneszedző hipnózissal visszautazott az előző életeibe, melyben Kövesi Péter NLP-terapeuta segítette. A szakértő négy korábbi életének eseményein vezette végig az édesanyát, akit elmondása szerint mindegyik utazás megérintett, ám a harmadik le is döbbentette.

– magyarázta Rubint, aki ezután tíz évet haladt előre az időben a szakértő kérésére.

Mit mondta, ekkor Párizsban élő, jó anyagi körülmények közt nevelkedő kislányként látta magát az 1700-as évek végén – akinek az édesanyja a jelenlegi szomszédasszonyuk, a fogadott nagyijuk, Rózsa volt.

Szerelmes leszek egy művelt, jóképű és gazdag férfiba. A mostani életemben ő lett az édesapám, aki ma már nincs velünk. A házasságunkból két gyerek születik: egy fiú és egy lány. Ezek a gyerekek a jelenben is a gyermekeim: Lara és Norbika. Ekkor árulja el az anyukám, hogy volt egy ikertestvérem is. Az egész életemre a harmónia és a szépség a jellemző. Ebben az életben is idős koromban halok meg a saját ágyamban.