Mennyire forgatja fel a mesterséges intelligencia a könyvpiacot?

2026. 01. 09. 20:34
A nemrég megjelent Karácsonyi kutyulás című Lucy Mitchell-regény az egyik első olyan könyv, melyet mesterséges intelligenciával fordítottak magyarra. Abban mindenképpen úttörő, hogy kiadója, a Pioneer Books felvállalta és feltüntette ezt a tényt a könyv impresszumában. Közhely, hogy a chatGPT és hasonló nyelvi modellek a 2022-es megjelenésük óta egyre több területre szivárognak be – így az írók, a fordítók és a szerkesztők munkáját is átalakítják. De vajon el is veszik azt? Mennyire kutyulta össze a mesterséges intelligencia megjelenése és elterjedése a hazai könyvpiacot? Baj-e, ha könyveket fordítunk vele? És mi a helyzet az írással? Szakértőkkel jártunk utána, miként hat az AI a hazai könyvpiacra, illetve lehet-e vele művészetet létrehozni?

Adott egy női főhős, Rachel, aki elvesztette legjobb barátnőjét, nem talál munkát hónapok óta, és még a barátja is szakított vele. Ráadásul utálja az egyre közelgő karácsonyt, amit nővére ötletétől vezérelve egy vidéki kúriában tölt el egy Humphrey nevű kutyára vigyázva. További hozzávalók még a fülszöveg szerint az idős, de kalandokra vágyó nagypapa, egy goromba, de jóképű ezermester, egy lezárt épületszárny és a közelgő hóvihar. „A Karácsonyi kutyulás nem csupán szívmelengető ünnepi regény, hanem elgondolkodtató történet veszteségről, szeretetről és újrakezdésről – legyünk akár 30 vagy 80 évesek” – olvasható a kiadó honlapján romantikus regénynek bélyegzett mű ajánlójában.

Nem a fordítókat cserélik le

A tény, hogy a regény fordításához mesterséges intelligenciát használtak, számos kérdést felvet. Ezek közül többet fel is tettünk a kiadónak, amely a válaszában hangsúlyozta: nem arról van szó, hogy az AI egy gombnyomásra lefordította volna a könyvet, ami aztán kiadásra került. A mesterséges intelligenciával szorosan együtt dolgozott a fordításon egy kontrollszerkesztő, de az elkészült munka végigment egy felelős szerkesztő, egy olvasószerkesztő és egy korrektor kezén is.

Az eredeti fordítás tehát jóval komolyabb átalakításon esett át, mint egy átlagos emberi fordító által elkészített munka

– állítja a kiadó.

De milyen megfontolásból vágtak egyáltalán bele ebbe az új folyamatba?

