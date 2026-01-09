A rendőrség szerint nem úgy volt a történet, ahogy a kamionos állítja a felkapott videójában

A rendőrség is felfigyelt arra az interneten egy videóra, amiben egy kamionost állítása szerint megbüntették a járőrök, mert rossz helyen parkolt.

A sofőr a felvételen arról beszélt, hogy elakadt a kamionnal, ám a kiérkező rendőrök szerint segítség helyett megbírságolták, mert rossz helyen parkolt.

A videóra a rendőrség a Facebook-oldalán reagált.

A szóvivő szerint fontos az eset tisztázása, mert nem úgy történt, ahogy a kamion sofőrje beszámolt róla. A rendőrség tájékoztatása szerint január 7-én az M1-es autópálya melletti egyik bekötőúton egy kamion szabálytalanul, a forgalommal szemben várakozott, amit a rendőrök észrevettek.

A sofőr ekkor nem volt a helyszínen, ezért a rendőrök képeket készítettek a járműről. Órákkal később a kamion még mindig ott állt, miközben az út már csak sónedves volt. A rendőrség szóvivője azt mondta, a sofőr elismerte a szabálysértést, panasszal nem élt az intézkedéssel szemben, majd néhány percen belül elhajtott.