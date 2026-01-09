- Befagyott a Balaton kilenc év után először
- Lassan elkezdenek befagyni a folyóink is
- Sarkvidéki hideg Magyarországon: mínusz 24 fokot mértek Zabarban
- Magyar Péter: Bőven meglenne a kétharmad a legutóbbi mérésünk szerint
- A rendőrség szerint nem úgy volt a történet, ahogy a kamionos állítja a felkapott videójában
- Gyorsan lezárta a rendőrség a fideszes jelölt vadászbalesetének vizsgálatát
- Orbán Viktor meghívta Trumpot Magyarországra
- Átalakult Fidesz-kommunikáció: a csapból is Orbán folyik
- Magyar Péter tényleg világháborút robbanthat ki?
A nap legfontosabb hírei – 2026.01.09.
Máthé Zoltán / MTI
