Akár az alváshiány negatív hatásait is enyhítheti ez a táplálékkiegészítő

A kreatin az egyik legelterjedtebb táplálékkiegészítő, aminek a vizsgálatok szerint számos pozitív hatása van. És nemcsak az energiaszintre, illetve az izmok működésére lehet jótékony hatással, hanem akár az agyműködést is támogathatja.

Sőt, egyes kutatások szerint még az alváshiány okozta negatív hatásokat is csökkentheti az anyag – számolt be a Guardian.

A korábban főként testépítők és sportolók által használt étrendkiegészítő az új vizsgálatok miatt most egészen más megvilágításba került. Ugyanis egyre több kutatás jut arra, hogy a kreatin az ember izomzata mellett az egészségére is jó hatással lehet.

Gyorsítja az energiatermelést

A legegyszerűbben megfogalmazva, a szervezet a glükózból előállított adenozin-trifoszfát (ATP) molekula lebontásával termel energiát. Az ATP-t azonban a szervezet nem képes egykönnyen eltárolni, ezért folyamatosan termelődik, és viszonylag gyorsan elhasználódik. Épp ezért van az, hogy az emberi szervezet csupán néhány másodpercig képes maximális kapacitáson működni.

A kreatin lehetővé teszi az ATP nukleotid gyorsabb termelődését, amelynek köszönhetőn a hosszabb ideig tartó, nagyobb intenzitású teljesítményt – írja a brit lap cikkét bemutató Portfolio.hu.

Számos kutatás szól arról, hogy a kreatin jótékony hatással lehet az életkorral kapcsolatos problémákra, például az izomvesztésre vagy a kognitív hanyatlásra

– nyilatkozta az Essexi Egyetem tanára, Henry Chung.

Akár az agyat is felturbózhatja

Jenna Macciochi, a Sussexi Egyetem immunológusa pedig arról beszélt, hogy az agy megfelelő működéséhez rengeteg energiára van szükség. A kreatin pedig az energiarendszerünk támogatásával az agy neuronjait is támogatja abban, hogy képesek legyenek elvégezni a munkájukat.

A kutatások szerint a kreatin akár a mentális tisztánlátás és a fókusz javítására, valamint az alváshiány okozta negatív hatások enyhítésére is alkalmas lehet.

A kreatin természetes forrásai például a vörös húsok, a halak és a tejtermékek – ezért a szakemberek arra is rávilágítanak, hogy a vegánoknak és a vegetáriánusoknak különösen oda kell figyelniük arra, hogy elég kreatint juttassanak a szervezetükbe.

Egyes kutatások szerint a kreatin akár antidepresszánsként is működhet, ám ezen a téren még további vizsgálatokra van szükség. Ahogy a vegyület minden pozitív hatásának feltérképezéséhez, úgy ahhoz is további kutatásokra van szükség, hogy a lehetséges negatív mellékhatásokat is tisztázzák.

De hajhullást és kiszáradást is okozhat

Korábban azt hitték, hogy a kreatin fogyasztása növelheti az edzés közbeni kiszáradás esélyét – ami a nagy dózisok esetében igaz is –, de azóta kiderült, hogy a szervezet képes arra, hogy alkalmazkodjon a vegyület rendszeres beviteléhez. Így ez a hatás is csökken az idő múlásával.

A kreatin leggyakoribb negatív hatásaként a hajhullást szokták megemlíteni, amit az anyag által felszabadított tesztoszteronszármazék, a DHT okoz. A vegyület hajhullásra gyakorolt pontos hatásainak megismerésére azonban még további vizsgálatokra van szükség.

Bár a kreatin fogyasztása általánosságban biztonságosnak tekinthető, fontos megjegyezni, hogy a táplálékkiegészítő-kúrák megkezdése előtt mindig érdemes lehet egy orvossal konzultálni. Különösen, ha az embernek bármilyen egészségügyi problémája van.