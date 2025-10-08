postasfutaramazonmeglo
Arcon lőtt egy postást az Amazon futára az Egyesült Államokban

2025. 10. 08. 18:57

Munkavégzés közben arcon lőtték a US Postal egyik kézbesítőjét október 3-án, pénteken a Washington Államban fekvő Everettben – írja egy helyi hírportál.

A rendőrséget nem sokkal délután egy óra előtt riasztották lövöldözéshez egy lakóövezetben álló apartmanházhoz. A tanúk szerint a postás küldeményeket akart kézbesíteni, amikor vitába keveredett egy férfivel.

Rövid szóváltás után másik férfi fegyvert rántott és arcon lőtte a postást. A tanúk elmondása szerint az elkövető az Amazon futárja volt, aki a lövést követően bement a lakókomplexum irodájába és közölte, hogy meglőtt egy másik kézbesítőt.

A postást kórházba szállították, az állapotáról azonban nem adtak ki bővebb információt. Néhány órával később rendőrségi vonatatók szállították el a helyszínről az US Postal és az Amazon furgonját is.

A lakókat sokkolták a történtek, eddig azt gondolták, kifejezetten biztonságos környéken élnek.

