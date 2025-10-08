Tagadják bűnösségüket a letartóztatott budapesti főorvosok – mutatjuk, mivel védekeznek

Tagadja a bűnösségét az a két budapesti főorvos, akiket azért tartóztattak le, mert a gyanú szerint havi 100–140 ezer forintot kértek el a betegek államilag finanszírozott elhelyezéséért – tudta meg a 24.hu. A belgyógyászaton dolgozó főorvosoktól több százmillió forintot foglaltak le.

A Telex írta meg, hogy a gyanúsítottak a budapesti Péterfy Sándor Utcai Kórház-rendelőintézet Szövetség utcai telephelyén működő III. Krónikus belgyógyászati osztályán dolgoztak. A lap már korábban foglalkozott azzal, hogy az osztályon fix napidíjként és alapítványi hozzájárulásként havi 160 ezer forintot is elkérhettek a betegektől egy alapítvány révén.

Rab Ferenc, a Fővárosi Főügyészség helyettes szóvivője megkeresésünkre azt mondta: mindkét főorvos tagadta a bűnösségét, és panasszal éltek a gyanúsítás ellen. Ezeket azonban az ügyészség elutasította.

Egyikük azzal védekezett, hogy a betegek csupán a szabály szerinti eljárási díjat fizették ki, és az alapítványt valójában csak az támogatta, aki akarta

– mondta az ügyész.

A Nemzeti Védelmi Szolgálat két évvel ezelőtt tett feljelentést, mert a gyanú szerint egy fővárosi kórház belgyógyászatán két főorvos az osztályon történő államilag finanszírozott elhelyezésért és ellátásért jogtalanul havi 100–140 ezer forintot kért alapítványi támogatás címén.

A jogszerűség látszata érdekében egy illegális pénztárt is működtettek: vagy a főorvosok maguk vették át a pénzt, vagy a távollétükben egy, a kórház alkalmazásában álló szociális munkás. A rendőrök kétévnyi adatgyűjtést követően idén október elsején fogták el a három embert: az orvosoktól több százmillió forintot, iratokat és technikai eszközöket foglaltak le.

Az egyik főorvost 40, a másikat 51 rendbeli, a szociális munkást pedig 4 rendbeli vesztegetés elfogadása bűntettével gyanúsították meg. A két belgyógyászt őrizetbe vették és letartóztatták.