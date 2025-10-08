Dolly Parton: Még nem haltam meg!

Dolly Parton közzétett egy videót, amiben azt mondja a rajongóknak: „Nem haldoklom”, egy nappal azután, hogy nővére arra kérte a nyilvánosságot, hogy imádkozzanak érte, ami aggodalmat keltett az amerikai countrysztár egészségi állapotával kapcsolatban.

Tudom, hogy mostanában mindenki azt hiszi, hogy betegebb vagyok, mint amilyen valójában. Neked is betegnek tűnök? Keményen dolgozom

– mesélte Parton egy új Instagram-videójában.

A videó azután jelent meg, hogy a nővére bocsánatot kért, amiért megijesztette Parton rajongóit a fentebb részletezett imádkozós posztjával.

Parton egyébként nemrég tényleg lemondta egyik koncertjét, mert vesekövet diagnosztizáltak nála.