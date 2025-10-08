dolly parton
Élet-Stílus

Dolly Parton: Még nem haltam meg!

Jason Kempin / Getty Images
admin Besenyei Balázs
2025. 10. 08. 20:40
Jason Kempin / Getty Images

Dolly Parton közzétett egy videót, amiben azt mondja a rajongóknak: „Nem haldoklom”, egy nappal azután, hogy nővére arra kérte a nyilvánosságot, hogy imádkozzanak érte, ami aggodalmat keltett az amerikai countrysztár egészségi állapotával kapcsolatban.

Tudom, hogy mostanában mindenki azt hiszi, hogy betegebb vagyok, mint amilyen valójában. Neked is betegnek tűnök? Keményen dolgozom

– mesélte Parton egy új Instagram-videójában.

A videó azután jelent meg, hogy a nővére bocsánatot kért, amiért megijesztette Parton rajongóit a fentebb részletezett imádkozós posztjával.

Parton egyébként nemrég tényleg lemondta egyik koncertjét, mert vesekövet diagnosztizáltak nála.

 

A bejegyzés megtekintése az Instagramon

 

Dolly Parton (@dollyparton) által megosztott bejegyzés

Ajánlott videó

Friss

Népszerű

Összes
Nyomoz a rendőség amiért Ruszin-Szendi Romulusz a vállával meglökte a Mandiner riporterét Kötcsén
Kirúgtak egy mentőst, aki brutálisan bántalmazott egy férfit Hevesben
Nem tudta kifizetni a tankolást egy osztrák fiatal a kapuvári benzinkúton, így bukott le több zsák droggal
Bírósági döntés van, le kell állítani a gödi Samsung SDI akkugyárát
Hős és antihős: Mezey György emlékére
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik