Házasodna a gazda: Zsuzsi gazda elárulta, együtt van-e még olasz származású udvarlójával

Néhány nappal ezelőtt beszámoltunk arról, hogy az idei Házasodna a gazda évadában megismert gazdák szerelmi élete hogy alakult a műsor után. Ám Zsuzsi gazda és olasz származású udvarlója, Simone kapcsolatáról még eddig nem derült ki semmi.

Most a Blikk írt a kapcsolatukról:

A napokban jutottunk arra az elhatározásra, hogy nem folytatjuk tovább a kapcsolatunkat. Több mint három hónapot voltunk együtt, és habár az együtt töltött idő mindig feltöltött mindkettőnket, nagy kihívás volt a kettőnk életét olyan irányba mozdítani, hogy elegendő minőségi időt tudjunk együtt tölteni. Egy összeköltözéshez és az azzal járó áldozatokhoz még túl friss volt a kapcsolat, a külön töltött időben pedig kommunikációs nehézségeink voltak

A gazda azt mondja, Simona Olaszországban, ő Afrikában töltött huzamosabb időt munka miatt, így a távkapcsolat nem igazán működött.

Azt gondolom, hogy egy ilyen induló, friss kapcsolatban, ekkora távolság hosszú ideig sajnos romboló hatású, ha nincs meg a felek részéről a szükséges áldozatvállalás. Nem láttuk azt, hogy egy irányba tudunk haladni a jövőben, így mindketten egyetértettünk abban, hogy ezt nem tudjuk folytatni.

Hozzátette: békével váltak el.