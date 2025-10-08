A lopások miatt fel kellett venni egy biztonsági őrt az első magyar okosboltba

Átmenetileg biztonsági őr felügyeli a működést zárás után a szegedi Szent István téri okosboltban, írja a Délmagyar. A Coop Szeged Zrt. vezérigazgatója, Kelemen János derűlátó az ügyben, szerinte sikeresnek bizonyult a májusban megnyílt, személyzet nélküli bolt működése, a visszaélések aránya nem haladja meg a hagyományos boltokét.

Az őrző-védelmi személyzet megjelenése a boltban a vezérigazgató szerint csak átmeneti megoldás, hosszú távon megszűnik majd a felügyelet. A Délmagyar információi szerint a gondot az okozza, amikor a tolvaj egy olyan vásárlóval jut be az üzletbe, aki az alkalmazás segítségével nyitotta ki az üzlet ajtaját, majd egy jóhiszemű vásárló segítségével hagyja el az üzletet.

A lap szerint az egyik – a rendőrség előtt is jól ismert – tolvaj legalább két alkalommal járt így az üzletben, de a kamerafelvételek segítségével gyorsan elkapták.