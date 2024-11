„Nem vagy rászorulva, hogy ilyen szexi felszerelésben lépj parkettre” – Szabó Zsófi pompomlány-ruhája beszédtéma volt a zsűrinél is

A Dancing with the Stars szombati adásában a celebek profi táncpartnereik mellett családtagokkal is táncoltak, Szabó Zsófi például az unokahúgával. A koreográfiájukban pompomlánycsapat tagjaiként táncoltak Andrei Mangra mellett, a zsűri később kiemelte, ruháik nem épp a visszafogottságról voltak híresek.

Ördög Nóra nem beszélt virágnyelven:

Ebben volt meló, és olyan jó, Zsófi, hogy egy ilyen bombatest… és szerintem nem vagy rászorulva, hogy ilyen gyönyörű, szexi felszerelésben gyere és lépj elénk a parkettre, de nem akarom ezt elvenni. Folytasd csak, ne hagyd abba! Te tényleg jól tudsz táncolni!

Szabóék tovább is jutottak az adás végén, egy másik pár esett ki.