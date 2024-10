Adele meglátta Céline Diont, és azonnal könnyekben tört ki

Céline Dion elment Adele egyik Las Vegas-i koncertjére, amin utóbbi a koncerten készült videók tanúsága szerint könnyekig hatódott. A rajongók által rögzített videókon látszik, hogy a fellépő When We Were Young című dalát énekelte, amikor kiszúrta az első sorban lévő Diont, és szinte rögtön elsírta magát. Megölelte a kanadai énekesnőt, akin láthatóan szintén elhatalmasodtak az érzelmek.

A közönség ujjongva figyelte kettősüket, miközben váltottak pár szót. Dion ezután az arcához emelte Adele kezét, és megcsókolta azt, búcsúzóul.

Tapsoljuk meg Céline Diont!

– mondta a találkozás után Adele, Dion pedig felállt, és integetett a közönségnek.

Adele and Celine Dion hugging pic.twitter.com/3u8sRRr6dW — To Be Loved (@god_adele05) October 27, 2024