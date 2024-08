Sárközi Ákos felesége A Konyhafőnök-ügyről: Nincs lelki válság, Ákos remekül érzi magát

A Blikk szerint Sárközi Ákos nem szerepel majd A Konyhafőnök új évadában, a lap tudomására jutott, hogy a séf nem önszántából hagyta ott a produkciót, mindez a csatorna döntése volt. Állítólag egy másik ismert séf veszi majd át a helyét, hogy csatlakozzon Rácz Jenő és Fördős Zé mellé a műsor zsűripultjába.

Sem az RTL, sem Sárközi nem szólaltak meg egyelőre a közös munka végéről, de a séf feleségét, Sárközi Évát utolérte a story.hu, aki elmondta, hogyan érintette a családot a hír.

Nincs az az élethelyzet, amiben ne támogatnánk egymást, mellette állok. És elárulom, mi most is tökéletesen jól vagyunk, nincs lelki válság, és megsúgom, Ákos is remekül érzi magát. Azt hiszem, amíg mi itt vagyunk egymásnak, gond nem lehet az életünkben