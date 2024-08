Bárdosi Sándor a 2023-as Sztárboxról: Szerintem se Attila, se Tenya nem jutotak volna a döntőig, ha én ott vagyok

Bárdosi Sándor nemrég a Fókusznak adott interjút az idén új évaddal jelentkező Sztárbox apropóján. Az olimpiai ezüstérmes, junior világ- és Európa-bajnok birkózó, többszörös magyar bajnok; szumó világbajnoki bronzérmes, Európa-bajnok a riportban elmondta, hogy ahogyan tavaly, úgy most is a nehézsúly kategória meccsei érdeklik a legjobban. Hozzátette, noha tetszettek neki a tavalyi meccsek, bevallása szerint „annyira nem volt elragadtatva”.

– jelentette ki a birkózó, akinek szavait hallva Árpa sem maradt adós a válasszal.

Mivel meg lettem szólítva, és egy olyan sportolóról van szó, aki olimpikon, egész életét a küzdősporttal töltötte, sőt, akadémiája is van, arra gondoltam, hogy talán ő egy méltó ellenfél. És ha úgy gondolja, hogy másként alakult volna a tavaly Sztárbox, ha ő ott van, akkor most be is bizonyíthatja