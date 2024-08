Barátjával összefogott, együtt csinálják a modell OnlyFans-oldalát

Sharna Beckman fogorvosi nővér volt, egész szépen keresett vele, heti 800 dollárt (300 ezer forintot), de aztán inkább online modellkarrierbe kezdett.

Ma hatszámjegyű összeget keresünk havonta. A csúcs, amennyit csináltunk egy hónap alatt, az 220 ezer dollár volt

– nyilatkozta a modell a Love Don’t Judge YouTube-csatornának. Ez úgy 8 millió forintot jelent.

És, hogy mi ez a többesszám első személy?

A modell ugyanis a barátjával, Rickyvel gyártja az online tartalmakat, ő a fotósa, tanácsadója.

Beckman „barátnő élményt” árul, ebben például egy 10 perces telefonbeszélgetés ezer dollárba (360 ezer forintba) kerül.

A nő már a megismerkedésük előtt elkezdte az OnlyFans-karrierjét, talán még ekkor történt vele az, mikor rájött, hogy az előfizetői között ott van az egyik rokona is.

A férfi eleinte nem volt oda azért, hogy a barátnője mivel keresi a kenyerét, volt, mikor össze is vesztek miatta, de aztán Beckmannek sikerült megértetnie a párjával a döntését, olyannyira, hogy már ő fotózza, állítja be a fényeket, mondja meg, melyik fehérneműbe öltözzön aznap.

Ricky barátai még mindig nincsenek oda azért, hogy Beckmannel van együtt, de a pár szerint csak azért, mert nem ismerik eléggé a modellt. A családjaik viszont elfogadták ezt a karriert, már csak azért is, mert tudják, mennyit keresnek vele.

A pénzből ráadásul komoly és drága utazásokat tudnak finanszírozni, így amerikaiként már voltak Franciaországban, Görögországban, Thaiföldön is. Sok troll is kritizálja őket, hogy menjenek, vállaljanak valami normális munkát, de azt mondják ezzel is ugyanolyan pénzt keresnek, ráadásul sokkal jobban, mintha valami szokványos feleadatot látnának el.